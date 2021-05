La segunda mitad de la quinta temporada de “Lucifer” terminó aumentando las apuestas cuando continuó la historia de esta disfuncional familia celestial. La serie no solo presentó finalmente a Dios y como este admitió haber cometido muchos errores en el camino, sino que también subió las apuestas cuando se anunció que era su tiempo de retirarse.

¿Qué significaba todo eso para los personajes de “Lucifer”? Que uno de los hermanos se convertiría en Dios. Mientras Lucifer y Michael luchaban por el título de convertirse en el próximo Dios, muchas cosas pasaron en los últimos episodios de esta parte cinco, incluyendo la despedida definitiva de uno de sus personajes principales.

Desde que se estrenó la primera temporada de “Lucifer”, los fans se encariñaron con cada uno de estos actores, pensando que todos saldrían ilesos al final con un final feliz. Lastimosamente, solo algunos de ellos podrían obtener lo que tanto quisieron, mientras que otros terminarían de la peor forma posible.

¡CUIDADO! Alerta de SPOILERS. Uno de estos personajes falleció al final de la quinta temporada del programa, así que cuidado más adelante ya que habrán revelaciones sobre esta situación y el verdadero motivo que impulsó a los guionistas a tomar esta terrible decisión definitiva.

LA MUERTE DE ESTE PERSONAJE PRINCIPAL EN LA QUINTA TEMPORADA DE “LUCIFER”

¿Cómo afectará al resto de personajes de "Lucifer" la muerte de Dan"? (Foto: Netflix)

Como se recuerda, la pandilla buscaba a un ladrón llamado T.J. Ross mientras investiga la muerte de Jonathan Donnelly. Y durante esa investigación, el detective Dan Espinoza se vio envuelto en una situación de rehenes en la casa de uno de los clientes de T.J., que lamentablemente se convirtió en el principio del fin para él. A pesar de que inicialmente pidió refuerzos, Dan intentó escapar e incluso logró derribar a uno de los secuestradores.

Lamentablemente, el segundo mercenario le disparó fatalmente. Antes de morir, Dan le dijo a Chloe, “es Caleb”. Resulta que los mercenarios fueron contratados por Michael, ya que estaba buscando la llave de Amenadiel para desbloquear la espada llameante de Azrael. Amenadiel dejó la llave dentro del ataúd de Caleb Mayfield, pero T.J., siendo un ladrón de tumbas, la había robado, que es donde obtuvo superfuerza.

Dan Espinoza murió en el penúltimo episodio de la quinta temporada (Foto: Netflix)

Por eso a Dan se le mostró la foto de Caleb cuando buscaban la llave en nombre de Michael. Aunque Michael fue el responsable de la muerte de Dan, su plan maestro tenía una parte siniestra. En el final de temporada, “Una oportunidad para un final feliz”, Michael le ofreció a Lucifer la oportunidad de evitar la guerra: si dejaba que Michael se convirtiera en Dios.

Lucifer volvería a gobernar el infierno y tendría a Chloe con él. Como no pueden controlar qué almas van al infierno, Michael aprovechó una escapatoria al hacer que asesinaran a Dan. Hacerlo hizo que Chloe se sintiera culpable, allanando así el camino para fuera al infierno. A pesar de que el secuestro de Dan fue un “feliz accidente”, como dijo Michael, Michael les dio a los mercenarios la orden de matar a Dan.

Lastimosamente, Dan no seguirá para la sexta parte de "Lucifer", a menos que se manifieste sobrenaturalmente (Foto: Netflix)

Aunque Dan tenía su propia historia a lo largo de la serie, siempre estuvo atado a Chloe. En este caso, fue utilizado como el peón perfecto en el plan maestro de Michael, que demuestra cuán villano es realmente el Arcángel y cuán lejos llegaría para conseguir lo que quiere. Pero no está claro si este fue siempre el plan. Se suponía que la temporada 5 de “Lucifer” era la última temporada, y tiene sentido que un programa mate a un personaje principal al final.

Sin embargo, “Lucifer” regresará para una sexta temporada, lo que significa que todavía hay una posibilidad de que Dan pueda regresar, si no en la carne, de alguna manera sobrenatural. Quizás la parte más trágica de la muerte de Dan, sin embargo, es que no fue al cielo: se fue al infierno. Resulta que Dan aún no se había recuperado de su propia culpa, lo que sorprendió a los otros personajes.

Con Dan fuera, “Lucifer” está simplificando la historia y el elenco entrando en su verdadera temporada final. Quién sabe, es posible que otros personajes mueran a medida que la serie llega a su fin, con Lucifer perdiendo cada vez más personas a su lado. En cuanto al propio Dan, será una no tener más a Kevin Alejandro como alguien recurrente, aunque quien sabe.