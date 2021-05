CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luego de que dios (Dennis Haysbert) interrumpiera la pelea de sus hijos al final de la primera parte de la quinta temporada de “Lucifer”, decide organizar una cena para terminar con los conflictos de Amenadiel, Michael y su gemelo, pero solo consigue empeorar las cosas. Aunque Michael es desterrado le asegura a Maze que aún puede darle el alma que tanto ansia y que su intervención no ha terminado.

El episodio musical de la serie de Netflix, protagonizada por Tom Ellis, se produce debido a que dios está perdiendo el control de sus poderes y obliga a las personas a bailar y cantar mientras intenta estar cerca de su hijo Lucifer. Los casos policiales que debe resolver ayudan al rey del inframundo que comprender que debe solucionar los problemas con su padre si quiere seguir adelante.

Para permanecer cerca de su hijo sin perder el control, dios esconde sus poderes con Charlie y se convierte humano. Pero cuando los recupera anuncia que ha llegado el momento de retirarse. Mientras tanto, Linda ayuda a demostrar que su hija es inocente, Maze se reencuentra con Eva y Amenadiel evalúa una nueva posibilidad.

Dios decidió retirarse, pero no nombró a un sucesor (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “LUCIFER”?

Cerca del final de la quinta temporada Lucifer se prepara para su futuro rol como sucesor de su padre, pero descubre que no todos sus hermanos quieren que él obtenga su gran ascenso. Cuando dios se va sin nombrar un sucesor descubren que Michael está buscando el apoyo de los otros para quedarse con todo el poder y consigue la daga de Azrael.

Aunque Dan es asesinado en medio de caso, el regreso de Michael hace suponer que todo es parte de un plan de hermano gemelo de Lucifer para quedarse con el trono. Por lo pronto, está ensamblando la Flaming Sword y espera con ansias la votación.

Lucifer finge ser su gemelo con algo de maquillaje, pero eso no es suficiente para vencer al demonio, así que deben elaborar una mejor estrategia para evitar que Michael se convierta en Dios.

Lucifer, Chloe, Maze y Amenadiel se preparan para la batalla contra Miguel y su poco venerable ejército de seguidores. Después de las votaciones, Michael se autodenomina Dios, pero no sucede nada. En ese momento aparece Maze con refuerzos armados con balas hechas con la espada demoníaca derretida.

Chloe es apuñalada por Michael cerca del final de la quinta temporada de "Lucifer" (Foto: Netflix)

Para evitar la muerte de más ángeles, únicamente se enfrentan Lucifer y Michael. La batalla parece terminar cuando Chloe interviene y roba la espada, pero el ‘gemelo malvado’ apuñala a la detective.

La muerte de Chloe provoca que Lucifer intente ir al cielo, a pesar de que eso signifique su fin, y Maze empieza la gran pelea de ángeles contra demonios. Cuando Lucifer encuentra a la detective le entrega el anillo y antes de convertirse en cenizas le dice que la ama.

Chloe regresa a la tierra y arremete contra Michael. Antes de que pueda asesinarlo, aparece Lucifer, toma la Flaming Sword, pero en lugar de matar a su hermano, solo le corta las alas y le da otra oportunidad. Finalmente, Lucifer se convierte en dios.

Michael no consiguió su objetivo, pero ¿se quedará tranquilo? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LUCIFER 5” PARA LA TEMPORADA 6?

Entonces, ¿Cómo regresó Lucifer? ¿Qué sucederá ahora que es dios? ¿Cómo afectará su relación con Chloe? ¿Michael realmente se quedará tranquilo? ¿Qué pasará con Maze y Eva? ¿El bebé de Amenadiel se convertirá en un ángel?

Respecto a una séptima temporada, Henderson y Modrovich explicaron que la sexta entrega es definitivamente su “última historia. Es la historia que siempre íbamos a contar, pero escrita mucho más grande y para mí [ahora] mucho más interesante que me rompe el corazón pensar que no lo íbamos a hacer [originalmente] de esta manera”, dijo Henderson a ET.

Modrovich agregó que “una historia gigante” se desarrollará en la sexta temporada “que solo necesitaba ser contada. Cuando regresamos a la sala (de escritores), comenzamos a ver el hecho de que somos una serie de policías y de qué manera hemos contribuido o no hemos abordado los problemas sistémicos del departamento de policía”.

“Seis temporadas de la serie es un verdadero logro”, dijo Ellis. “Ha sido un gran viaje emocional y no creo que quiera hacer más. Sé que no quiero hacer más. Principalmente porque quiero saber que estamos terminando y porque he tenido un gran tiempo. Creo que es lógico que tengamos un final adecuado para la serie”.