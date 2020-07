Ludwika Paleta interpretó a ‘María Joaquina’ en Carrusel. Ella era una niña rica, hija del renombrado y prestigioso médico ‘Miguel Villaseñor’ y aunque es muy hermosa, también es sumamente egoísta, por lo que siempre ignoraba a sus compañeros, pero con el tiempo aprende a valorar las cosas importantes en la vida.

Una de las lecciones que la clase le da es aplicarle la ‘ley del hielo’ por los maltratos constantes a varios niños, pero en especial a Cirilo. Esta situación, la hace caer en depresión y entender que sus compañeros también tienen sentimientos.

Ludwika Paleta tenía 11 años cuando fue parte de esta telenovela infantil y nunca imaginó que desde su corta edad alcanzaría la fama, pero esta situación también la hizo vivir momentos muy difíciles que tuvo que aprender a enfrentar a lo largo de su carrera.

LUDWIKA PALETA CONFIESA QUE FUE LO MÁS DIFÍCIL DE SER ‘MARÍA JOAQUINA'

Ludwika Paleta y Gabriela Rivero como María Joaquina y la maestra Ximena en Carrusel (Foto: Televisa)

Ludwika Paleta reveló que a su corta edad jamás pensó que iba a llegar a ser tan famosa, algo que tampoco sus padres estaban preparados; por lo que aprendieron a asimilarlo.

“Eran los 90 nadie se imaginó [el éxito de “Carrusel”]. No existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada. Era como muy raro que de repente salías a la calle y todo el mundo me empezaba a pedir autógrafos. Yo decía ‘¿qué es esto?’ porque estaba bien chiquita, tenía 9 o 10 años, mis papás no se lo esperaban”, explicó.

Asimismo, contó que otra de las cosas que le fue difícil asimilar a su corta edad era cuando publicaban artículos en la prensa hablando de ella. “Lo más complicado fue cuando en las revistas comenzaron a escribir cosas de mí y yo le decía a mi papá o a mi mamá, ‘pero ¿por qué escriben eso si no es cierto?’”.

