La ya conocida tragedia ocurrida el pasado miércoles 12 de octubre, en la que dos personas perdieron la vida, puso de luto a todos los miembros del equipo de la nueva película mexicana “Noche de bodas”, incluyendo, obviamente, a sus dos protagonistas, la actriz Ludwika Paleta y a su colega Osvaldo Benavides, quien también cumplió el rol de director.

Al ser la cara visible de esta producción, en redes sociales se estaba reclamando que ambos artistas manifiesten su posición al respecto de los fallecimientos de dos actores que ejercían el cargo de extras a lo largo de las grabaciones. Del mismo modo, la opinión pública estaba esperando que se conocieran más detalles por parte de ellos, además de los que ya se informaron en diferentes medios de comunicación.

En un principio, Benavides usó su cuenta de Instagram para dar a conocer su sentir y tiempo después compartió un video hablando un poco sobre lo ocurrido, pero principalmente lo subió con la intención de pedir que dejen en paz a los familiares y allegados de las víctimas. Por su parte, la artista nacida en Polonia no hizo pronunciamiento alguno.

Sin embargo, luego de haber finalizado las grabaciones, ambos actores llegaron a Ciudad de México, procedentes de Oaxaca, el pasado domingo 16 de octubre, y fue allí que varios medios de comunicación los abordaron con la finalidad de obtener más declaraciones respecto a la triste noticia.

¿QUÉ DIJERON LOS PROTAGONISTAS DE “NOCHE DE BODAS”?

Ludwika Paleta

Como era de esperarse, la actriz de 43 años de edad comentó que estaba muy contenta con el nuevo proyecto que le tocó encabezar delante de cámaras, pero le entristece mucho el fallecimiento de dos personas que, al igual que ella, trabajaban para sacar a flote la nueva cinta que tanta expectativa ha generado en los últimos días.

“Estamos tristes, obviamente. Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchísimos años planeando. Estábamos muy contentos de haberla hecho, terminamos un proyecto muy lindo que nos tiene muy contentos y satisfechos, pero con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico para dos personas cercanas a la producción”, indicó Paleta.

La actriz polaca habló brevemente sobre lo sucedió en las grabaciones de "Noche de bodas" (Foto: Ludwika Paleta / Instagram)

Osvaldo Benavides

Por otro lado, al ser director y estar más involucrado en los temas internos del rodaje, Osvaldo Benavides contó más cosas a su llegada al aeropuerto. Por ejemplo, enfatizó en lo complicado que ha sido para todo el equipo de producción lo que sucedió la semana pasada y que todo el grupo está apoyando a la familia de la manera que corresponde.

“Para nosotros ha sido muy desgastante y queremos descansar. Si están preocupados por los familiares, sepan que nosotros estamos apoyándolos en todo lo que nos corresponda”, informó el actor.

No obstante, Benavides habló sobre un tema que ha llamado mucho la atención. Y es que dejó entrever que el seguro de vida contratado no cubriría la muerte de estos actores debido a que el accidente no sucedió mientras trabajaban, sino que tomó lugar en un momento de recreación, en el que cada persona optó por hacer actividades diferentes al ser su día libre.

“Ellos no estaban trabajando. El seguro cubre el trabajo hasta donde entiendo, no soy especialista en el tema”, añadió.

Osvaldo Benavides fue protagonistas y director de la película "Noche de bodas" (Foto: Osvaldo Benavides / Instagram)

¿CÓMO MURIERON LOS DOS ACTORES DE “NOCHE DE BODAS”?

Se informó que el pasado miércoles 12 de octubre, la producción de la película “Noche de bodas” tuvo un día libre y que todos los trabajadores hicieron lo que creyeron conveniente. Por ejemplo, un grupo de extras se relajaron en la playa, sin imaginarse que ello terminaría en tragedia.

Tres de los artistas que entraron al mar en ese momento, no pudieron regresar a la orilla debido al fuerte oleaje en el mar de Oaxaca, por lo que se encendieron las alarmas de inmediato para intentar salvarlos. Sin embargo, dos de ellos no resistieron y fallecieron en ese momento.

Las personas que, lamentablemente, perdieron la vida en ese momento, fueron identificadas como Marco Antonio C. P. (46 años) y Luis Manuel G. S.