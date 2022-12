Luis Enrique, director técnico de la selección de España, y Ferran Torres, delantero del equipo, han estado presentes en el Mundial Qatar 2022 de donde se tuvieron que despedir en octavos de final tras caer ante Marruecos por penales. Estas figuras del deporte español no solo tienen un vínculo laboral, también los une Sira Martínez, la hija del entrenador.

Fue hace un año cuando Sira Martínez, hija de Luis Enrique, y Ferrán Torres, iniciaron su relación. Esto atrajo las miradas de la prensa de espectáculo luego de que la pareja confirmó su romance a través de las redes sociales. Desde entonces, el entrenador y el deportista se convirtieron en familia.

Cuando fue consultado sobre el vinculo que tiene con Luis Enrique, Ferran Torres se refirió a él como “un padre deportivo”. Entonces ¿cómo se llevan realmente? ¿Hay buena relación entre el delante y el entrenador de la selección de fútbol de España? Aquí te lo contamos.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE LUIS ENRIQUE Y FERRÁN TORRES?

A raíz del Mundial Qatar 2022, ha despertado mucho interés la relacion entre Luis Enrique y el novio de su hija, Sira Martínez, el delantero Ferran Torres. Mientras entrenador y jugador estuvieron en el campo de juego, la familia del DT estuvo apoyándolos en el estadio.

Ferran Torres ha demostrado que le tiene mucho respeto a Luis Enrique. No solo está agradecido con el entrenador en el campo de juego, también tienen un buen trato personal.

“Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador”, dijo Ferran Torres en conferencia de prensa sobre Luis Enrique.

“El míster y yo sabemos diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que llevarlo de forma natural, simplemente eso. Y lo estamos llevando muy bien”, afirmó el delantero durante el Mundial de Qatar.

Por su parte, Luis Enrique también ha hablado sobre el novio de su hija Sira Martínez. El entrenador de 52 años se refirió a él en tono de broma, mostrando la confianza que hay entre ellos, según Divinity.

Cuando fue consultado sobre qué jugador “es su prolongación en el campo”, Luis Enrique señaló al novio de su hija: “La mía es muy fácil, el señor Ferrán Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza”, comentó entre risas en su canal de Twitch.