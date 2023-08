“El Sol de México” reapareció tras algunos años de ausencia sobre los escenarios y lo hizo para deiletar a sus miles de fans. Su performance, según dijeron, estuvo a la altura pero hay un aspecto que ha llamado la atención de seguidores y curiosos: el físico de Luis Miguel y que es la nueva apariencia del intérprete ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Después de cuatro años de ausencia, el cantante de “Suave” volvió a las giras y se presentó en Buenos Aires, Argentina, en donde su público quedó encandilado con su show, pues a pesar de tener ya 53 años mantiene su vitalidad a la hora de realizar sus presentaciones.

No obstante, esa vitalidad se ha contradicho con la apariencia física del artista, quien se ha dejado ver bastante flaco y con rasgos faciales que han hecho dudar a sus fanáticos de si en realidad es el propio “Luismi” quien está sobre el escenario.

A su llegada a Argentina con su novia Paloma Cuevas (Foto: @ForoVirtualMx / Twitter)

LAS CRÍTICAS Y MEMES HACIA LUIS MIGUEL EN REDES SOCIALES POR SU NUEVA APARIENCIA

Luis Miguel ha lucido una figura mucho más delgada en comparación a sus últimas apariciones públicas, allá por 2019, por lo que el cambio ha sido notorio.

Esta particularidad ha hecho que internautas cuestionan la identidad del celeb, llegando a decir que es un doble o impostor quien se presentó en el primer show en tierras rioplatenses; sin embargo, sus más acérrimos fans han salido a defenderlo.

“No es la misma mirada, solo cuando hace ciertos gestos como que se parece por eso pasa como Luis Miguel, pero no es el verdadero”; “No sé cómo pueden dudar al oírlo cantar, no hay otro como él. Es indiscutiblemente él”; “Con ustedes Marc Anthony”, “Ese no es Luis Miguel es Sergio Mayer”; “Es un doble”; “Pensé era Marc Anthony”; “¿Luis Miguel? No se parece a él”; “Sí exageró en adelgazar, pero el sigue siendo mi rey”, fueron algunos de los comentarios.

A continuación te mostramos también algunos de los memes.

(Foto: Captura de Twitter)

(Foto: Captura de Twitter)

LA RAZÓN DE LA NOTORIA DELGADEZ DE LUIS MIGUEL

De acuerdo a diversos portales mexicanos, el ex de Aracely Arámbula se sometió a un régimen alimenticio estricto con el que ha logrado perder más de 20 kilos.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, reveló el artista según informaciones que publicó Infobae, a partir del programa español “El Hormiguero”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL AYUNO INTERMITENTE?

Según mayoclinic.org., el ayuno intermitente significa que no comes durante un período cada día o semana. Algunos enfoques populares para el ayuno intermitente incluyen:

Ayuno de días alternos. Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente.

Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente. Ayuno 5:2. Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana.

Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana. Ayuno diario con tiempo restringido. Come con normalidad, pero solo dentro de un lapso de ocho horas cada día. Por ejemplo, no desayunes, pero almuerza al mediodía y cena a las 20:00

Algunos estudios sugieren que el ayuno en días alternos es casi tan eficaz como una típica dieta baja en calorías para bajar de peso. Eso parece razonable porque reducir la cantidad de calorías que comes debería ayudarte a perder peso.