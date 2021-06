A raíz de “Luis Miguel: La serie”, que se transmite por Netflix, donde se cuenta la vida profesional y personal de El Sol, resurgió un pasaje en la vida del cantante que no fue contado en la bioserie de Netflix: la propuesta de Menudo para que integre sus filas.

Esto ocurrió en los 80, cuando “El Sol de México” y la banda portorriqueña estaban en un momento de apogeo y popularidad y, además, coincidían en las edades. Por ello, Edgardo Díaz, manager de Menudo, le preguntó a Luisito Rey si le interesaba que Luis Miguel se incorporara al grupo famoso por temas como “Claridad” y “Súbete a mi moto”.

Este episodio en la vida del cantante, que no se narra en “Luis Miguel: La serie”, fue contado por el mismo Luis Miguel en una entrevista con Susana Giménez en 1992, cuando este ya tenía 22 años.

Relató que en su adolescencia fue buscado por los representantes del famoso grupo puertorriqueño Menudo para integrarlo a sus filas, pero no aceptó.

Susana Giménez le preguntó por qué despreció por completo la oferta. Él respondió que no le gustaba la idea de conformar en un grupo.

“Ese grupo en un principio me ofrecieron el que participaremos, pero a mí no me gustaba la idea, me gusta la idea de estar solo”, dijo El Sol de México en aquella entrevista.

“Me gusta el escenario solo y francamente no necesito estar con nadie”, agregó el intérprete de “La Incondicional”.

El intérprete de “Suave” confesó que, a su corta edad, nunca estuvo en alguna agrupación musical, y hubo un momento en el que lo invitaban a conformar un grupo, pero él siempre se negó por lo mismo; “porque siempre quería estar solo y de ahí siguió”.

¿COINCIDIERON MENUDO Y LUIS MIGUEL?

Aunque no hubo oportunidad para Menudo de tener a Luis Miguel en su alineación, los cantantes sí coincidieron años antes de la proposición en una actuación en México en el año 1983.

En la agrupación boricua desfilaron muchos niños que, al llegar a la adolescencia y presentar los primeros signos de desarrollo sexual, fueron reemplazados por el creador de la agrupación, el polémico Edgardo Díaz, pues una de sus “políticas” era prescindir de aquellos que al cumplir los 15 años ya se veían como muchachos y no más como niños.