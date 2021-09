En las dos temporadas de “Luis Miguel, la serie” se han contado muchos pasajes de la vida del cantante mexicano. Un ejemplo de ello es la historia que tiene que ver con la relación que tenía ‘El Sol de México’ y su hermano, Sergio Basteri. Aquí te contamos cuál fue la verdadera razón por la que el divo se distanció de su familiar.

Tal como muestra la serie de Netflix, Sergio, quien es el hermano menor de Luis Miguel, siempre mostró una relación áspera con el intérprete de ‘Culpable o no’. Lo que muy pocos seguidores saben es que ambos se distanciaron y todo fue por una fuerte discusión.

¿POR QUÉ SERGIO BASTERI Y LUIS MIGUEL SE ALEJARON?

Hasta la fecha se sabe que Luis Miguel y Sergio Basteri, quien es interpretado por Axel Llunas, no mantienen una buena relación, o por lo menos no tienen el acercamiento que tendrían dos hermanos. Pero, la verdadera razón no es la que podríamos ver en la serie de Netflix, sino otra que muchos no tenían ni idea.

Sergio desde muy pequeño estuvo bajo los cuidados de ‘El Doc’, quien en verdad se llama Mario Octavio Foncerrada; en la serie recibe el nombre de Gabriel Nuncio. Según el programa “Ventaneando”, este personaje tenía la idea de llevar al pequeño a Boston para que en México no sea reconocido como el “hermano de”. “Le pregunté: ‘¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso? Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo”, dijo Foncerrada.

Una discusión sobre el futuro de Sergio Basteri terminó con la buena relación que tenía con Luis Miguel, quien para entonces era un famoso cantante. El que le da vida a la canción ‘La incondicional’ quería que su menor hermano estudiara derecho, y fue así que terminó casi obligándolo. El pequeño familiar de ‘El Sol de México’ quería probar suerte en la música, pero al recibir la negativa de su ya consagrado pariente, decidió no tener más comunicación con este; hasta el día de hoy.

¿QUÉ SE SABE DE SERGIO BASTERI EN LA ACTUALIDAD?

Hace algún tiempo se supo que Sergio Basteri regresó a la ciudad de Guadalajara para llevar cursos de fotografía. El pariente de Luis Miguel decidió volver a México, y precisamente a este lugar, pues desde niño vivió allí antes de viajar por mucho tiempo a Madrid, España.

Lo que se sabe es que él ha preferido mantener un perfil bajo e impide que se le vincule de cualquier forma con el divo mexicano. Además, Sergio ha renunciado a llevar el apellido Gallego de su padre y actualmente trabaja en un café, en donde en algunas ocasiones canta para sus invitados.

Otra relación que se quebró con el paso de los años fue la de Sergio Basteri y ‘El Doc’. Algunos referidos cuentan que el motivo fue porque el primero quería mantener bajo siete llaves su identidad en reserva y así evitar que de alguna forma se le relacione con Luis Miguel. Lo que también se especula es que Basteri tiene un hijo, aunque ha hecho de todo para que no se exponga en redes sociales.

Con quien sí mantiene una relación muy estrecha es con su otro hermano, Alex, quien en la serie de Netflix es interpretado por Juanpa Zurita. Para muchos, el caso de Luis Miguel es muy curioso, pues ambos guardan un gran parecido, según una fotografía que ha circulado en las redes sociales.