María Luna Baxter Cardozo, también conocida popularmente como Luna Baxter, es una actriz, cantante y maestra de teatro originaria de Guatemala. Ella será una de las nuevas adiciones para la segunda temporada de “La reina del flow”, una serie colombiana que ha capturado a cientos de miles de espectadores en la plataforma de Netflix.

Originalmente, “La reina del flow” se emitió en Caracol Televisión, su emisora madre, y su estreno promedió un total de 15,4 puntos de rating, convirtiéndose en el debut más exitoso del año a nivel nacional y superando los programas más vistos de Caracol Televisión como “Sin senos sí hay paraíso” y “Desafío Súper Humanos”.

Por ello, no fue una sorpresa que, con su llegada a Netflix, se ordenara una segunda temporada. Aunque el programa culminó con casi todas las historias de los personajes de la primera parte, nuevos actores se unirán al elenco principal de los nuevos episodios para complicar toda la situación entre Charly Flow y Yeimy Montoya.

Una de estas actrices que llegarán con la parte 2 de “La reina del flow”, será Luna Baxter, reconocida por sus trabajos en la televisión desde pequeña en su país natal Guatemala. Para aquellos que no sepan mucho de ella, hemos preparado algo de información de esta actriz que pronto hará su aparición en Netflix.

¿QUIÉN ES LUNA BÁXTER?

Luna nació en Antigua Guatemala y creció en los alrededores del Lago Atitlán, en donde desde muy pequeña se inclinó hacia las artes de todo tipo gracias al apoyo de sus padres. Ella fue becada por el Atitlan Multicultural Academy y participó en numerosas obras teatrales antes de mudarse a Colombia.

Este sería su segundo hogar y hoy a sus 28 años sigue viviendo en Bogotá. Su padre es argentino y su madre colombiana, y tiene una hermana menor llamada Anastasia. Por temas laborales, ella y sus padres viajaron mucho por todo el mundo, viviendo en México, Estados Unidos, Ecuador y Perú.

Según declaraciones de la misma actriz, ella amó viajar por todo Suramérica junto a su familia en un tráiler. En lugar de molestarle y extrañar a sus amigos que dejaba atrás, a ella le pareció increíble esta experiencia y le formó una paciencia que de otra forma no hubiera tenido:

“¡Fantástico! Obviamente la rutina es otra. Cuando nos desplazábamos lo importante era tener mercado, porque no había pueblos en el camino y eso a mí me dio una paciencia especial. Veo otras generaciones y son muy ansiosas, pero a mí el hecho de estar metida en un carro porque no había de otra me enseñó a observar el ahora, que a la final es lo que necesitas cuando estás actuando. No había televisión o celulares, mi entretenimiento era ver los paisajes, jugar con mis tortugas Matilda y Dorotea, cantar o leer,” contó a El Espectador.

¿QUIÉN SERÁ LUNA BÁXTER EN “LA REINA DEL FLOW”?

“La reina del flow” culminó sus grabaciones hace poco y muchos artistas publicaron en sus redes sociales sus sentimientos sobre la producción. En el caso de Luna Báxter, también realizó un pequeño video sobre lo que pasó en el último día de grabación, lo que parece ser su última visita al cuarto de maquillaje:

“Ay, los finales... nunca me acostumbro. Confieso éste proyecto y éste personaje han sido el reto profesional y personal más grande que he tenido en mi carrera hasta el momento. Abordó un todo, incluyendo una pandemia. Ya me había despedido pero suelo ser lenta para asimilar la realidad, así que me despido nuevamente de una cotidianidad (tan extra-cotidiana); de unas caras (muchas a las que les cogí cariño, sin querer); una ropa y maquillajes que jugaron a ser míos y un personaje que admito, me costó entrar en su esencia pero que con seguridad me hizo crecer como actriz.”

Lastimosamente, no se ha confirmado cuál será el nombre del personaje que ella interpretará o las relaciones que presentará con los demás miembros del elenco. Solo se ha confirmado que ella será la abogada de Charly Flow, quien lo ayudará a retomar su carrera como cantante.

Conociendo el pasado del personaje, es de esperar que Báxter interprete a una villana en la segunda parte de “La reina del flow” porque todos saben lo que hizo Charly luego de que al final de la temporada 1 Yeimy revelara que fue él quien robó sus canciones y causó tanto daño a sus seres queridos.

SERIES Y PELÍCULAS DE LUNA BÁXTER

Series

2019 - De levante - Juanita

2018 - La ley secreta - Tatiana / Sofía

2017 - Tarde lo conocí - Sonia Maestre

2016 - Todo Es prestao

Películas

2020 - Bendita rebeldía - Beatriz

2018 - ¿Cómo te llamas? - Marta

2017 - Órbita 9 - Valerie

2016 - Documentary Now! - Courtney

2016 - The Belko Experiment - Samantha Arcos

2015 - Números Redondos - Nadia

2014 - Souvenir - Aurora

2012 - Left to Die - Lisa

