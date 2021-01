Así como “Orange Is the New Black”, “Narcos” y “Empire”, la serie colombiana “La reina del flow” se estrenó un viernes 9 de noviembre del 2018 en Netflix, luego de transmitirse por televisión en su país madre. La telenovela se emitió por primera vez en Colombia y sigue a Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez.

Ella tenía sueños de infancia de convertirse en cantante antes de que sus padres fueran asesinados. Su mala suerte continuó cuando fue incriminada por posesión de cocaína, por nada menos que su novio, y encarcelada durante 17 años en Estados Unidos. Aún así, Yeimy tiene una segunda oportunidad de vengarse.

Este tipo de drama tiene que desarrollarse con el tiempo, porque sus personajes son más complejos que un simple sistema del bien y el mal. Por ello, fue un alivio para los fans cuando descubrieron en ese entonces que “La reina del flow” tendría una segunda temporada, pero en ese entonces se retrasó indefinidamente.

Al principio las grabaciones se retrasaron por motivos internos, pero luego la pandemia del coronavirus (COVID-19) obligó a la producción de Netflix y Caracol comenzar sus grabaciones a inicios del 2021. ¿Cuándo llegarán los nuevos episodios de la serie a la plataforma de streaming? Aquí intentaremos dar con la respuesta.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL FLOW”?

La Reina del Flow: La serie narra la historia de la talentosa Yeimy Montoya. (Telemundo)

Al momento de publicada esta nota, ni Netflix ni Caracol Televisión han publicado una fecha oficial de estreno para la segunda temporada de “La reina del flow”. Sin embargo, gracias a algunas publicaciones de los actores y de los participantes de su producción, se puede saber una fecha aproximada de su llegada a la plataforma.

A principios de abril de 2019, la actriz Carolina Ramírez declaró a la Revista Vea que los guiones de la segunda temporada se habían empezado a escribir y confiaba en comenzar pronto las grabaciones. Sin embargo, en julio del mismo año, cuando conversaba con La Voz de Galicia, reconoció que en ese entonces no sabía si finalmente se realizarían los nuevos capítulos.

Felizmente, tras varios retrasos, el rodaje arrancó el 16 de enero de 2020: “En esta segunda (temporada) estaremos bajo la batuta de (los directores) Klych López y Andrés López (…), en una temporada que promete muchas cosas: nuevos personajes, nueva música, looks renovados pero sin perder esa esencia que los hizo pegarse al televisor por 83 capítulos. Esta vez serán 80”, reveló Ramírez, según reportó Metro Ecuador.

Aunque al final de "La reina del flow" Yeimy recuperó todo lo que le arrebataron en la segunda temporada su familia estará en peligro una vez más (Foto: Caracol Televisión)

“Con mucha emoción hemos iniciado la grabación de la segunda temporada de ‘La reina del flow’, que viene totalmente recargada, con los personajes entrañables de la primera temporada y muchos elementos nuevos tanto en lo musical como en personajes. Hemos trabajado muy duro para lograr una historia que no para de sorprender y con la que esperamos superar las enormes expectativas que tiene tanto el público como el mercado”, agregó Juana Uribe, vicepresidenta de Canal de Caracol Televisión, al comenzar las grabaciones.

Hace una semana, el 8 de enero del 2021, la misma Carolina Ramírez publicó una foto del nuevo look de Yeimi Montoya en la nueva segunda temporada, con un look de espectáculo, maquillaje de escenario y un traje de lentejuelas plateadas. Sin embargo, la mayor información la dio en la descripción de la foto:

La segunda temporada de "La reina del flow" sigue grabándose en medio de la pandemia del COVID-19 en Colombia (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

“Yo también ansiosa como ustedes de poder presentarles a la Yeimy de esta temporada; Solo crucen los dedos para que esta nueva oleada de covid no nos pare la grabación de los últimos dos meses que faltan... Por eso: ¡A cuidarse queridos para que la vida pueda continuar!”, comentó la actriz en su post de Instagram.

De ser cierta esta afirmación, las grabaciones de “La reina del flow” temporada 2 finalizarán en marzo del 2021. Considerando un mes como mínimo en la etapa de post-producción, ya que estos trabajos pueden ir avanzando en los dos meses que faltan, la segunda temporada de la serie podría llegar en Mayo del 2021.

Esta sería la fecha más pronta en la que la serie se estrenaría, pero es muy probable que, si las grabaciones se retrasan por la pandemia, la temporada 2 de “La reina del flow” se estrene en Netflix a finales del 2021. Por ahora solo queda esperar a una confirmación oficial de las productoras, para saber cuándo regresará exactamente Yeimi Montoya a la pantalla chica.