“Lupin” es una serie original de Netflix en francés que vuelve a contar la historia clásica de Arsène Lupin, reputado como un ladrón y un maestro del disfraz. El programa fue creado por George Kay y Francois Uzan estrenando su primer episodio el 8 de enero del 2021, convirtiéndose rápidamente en una de las producciones internacionales favoritas de los espectadores.

La historia sigue a Assane Diop, que cuando era un adolescente perdió a su padre, por lo que cree que la familia Pellegrini es responsable. La vida de Diop cambia cuando se encuentra con un libro sobre Lupin, que finalmente lo pone en un viaje de aventuras para vengar la muerte de su padre.

A diferencia de otros programas de Netflix, la serie gira en torno a un antihéroe altamente calificado, Assane. Tiene estilo, una sólida historia de fondo y se las arregla para llevar a cabo planes imposibles con la ayuda de algunos colegas, haciendo honor al personaje de Arsene Lupin creado por Maurice Leblanc.

No obstante, el programa deja varias preguntas sin respuestas en cara a una temporada 2, una que ya había comenzado a producirse antes de que la misma Netflix confirmara que habría una segunda parte oficialmente. Estas son algunas de las preguntas que ha identificado Screenrant que debe responder los próximos episodios de “Lupin”.

10 PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LUPIN”

10. ¿Hasta dónde llega la corrupción de Dumont?

Dumont no comenzó su carrera siendo corrupto. De hecho, parecía muy nervioso por estar involucrado con Pellegrini cuando las cosas resultaron ser un poco turbias. Después de regresar a casa de su encuentro con Assane, estaba muy angustiado por todo el calvario y no parecía alguien que haya pasado toda su carrera así.

Esto es importante porque puede ser un factor determinante de hasta dónde llegará para enterrar la verdad. Si esta es su única ofensa lamentable, existe la posibilidad de que ayude a Assane aún más o intente mantener la imagen de su carrera absolutamente limpia.

9. ¿Cuál es la relación de Juliette y Assane ahora?

Después de que se reveló que Assane terminó su relación con Juliette para estar únicamente con Claire, el arco de equilibrio de Juliette se volvió un poco más precario. Al principio, parecía que ella era solo la hija del hombre que incriminó a su padre y con quien compartió su primer beso.

Pero con el nuevo conocimiento introducido en el episodio 5, se convirtió en todo eso más Juliette, que estaba enamorada de Assane, que estaba enamorada de Claire. Todo plantea la pregunta de cuánto tiempo estuvieron involucrados y cómo ha evolucionado su relación desde entonces.

8. ¿Con quién está saliendo Claire?

Tal vez sea solo una mayor comprensión de la vida familiar de Assane, pero la forma en que se menciona constantemente el hecho de que Claire está saliendo con alguien y que ella sigue adelante hace que las cosas parezcan un poco sospechosas. Es especialmente cuestionable después del último episodio en el que se muestra yendo a terapia y discutiendo su relación con Assane antes de saber que estaba embarazada.

También quedó claro que ella sabía que él no obtenía dinero de la forma más legal durante bastante tiempo. ¿Hay más en su historia en la forma en que parece haber para Juliette? Es posible que esté saliendo con alguien agradable que no tenga un motivo oculto, pero lo contrario también podría estar en las cartas de su personaje.

7. ¿Qué le pasará a Raoul?

Al final del episodio 5, el hijo de Assane, Raoul, es secuestrado por el asesino a sueldo de Pellegrini, Léonard. Parecía que el pensamiento rápido de Assane en el tren hizo que Léonard olvidara su asignación original, que era conseguir a Assane solamente y dejar a Claire y Raoul en paz. Existe la posibilidad de que se le haya asignado una nueva tarea después de que actualizara a Pellegrini sobre la fuga de Assane.

Dado que Léonard se movió bastante rápido después de ser arrestado en la estación de tren, no estaría fuera de lugar para él actuar tan rápido en el asunto de atrapar a Assane de cualquier manera que pueda. Es solo una cuestión de si Léonard está actuando por su propia ira o por deber con Pellegrini. Si es lo último, Raoul tiene más posibilidades de escapar ileso.

6. ¿Qué sabe Anne?

No es probable que Anne no tenga ni idea de las acciones pasadas de su marido. Quizás no tenga todas las piezas del rompecabezas, pero hay algo ahí. Es evidente por la forma en que le habló a su hija de él que sabía que no todo estaba impecable en lo que respecta a la carrera de su marido.

En la próxima temporada del programa, sería útil entender lo que sabe, porque aliviaría la pregunta de si sabía que su esposo no estaba haciendo nada bueno cuando se le encargó que el padre de Assane firmara la confesión.

5. ¿Ayudará Guedira a Assane?

Nadie en su equipo le creyó al principio. Cuando finalmente comenzaron a ver la conexión entre Arsène Lupin y Assane, Dumont lo sacó del caso. En el episodio 5, está en el mismo lugar que Assane, Claire y su hijo Raoul.

Debido a la alienación de su equipo y porque estuvo presente en el momento en que Assane se dio cuenta de que su hijo había desaparecido, ¿habrá alguna colaboración? También cabe la posibilidad de que haya un perdón final entre estos personajes, pero nada es seguro hasta verlo en pantalla.

4. ¿Fueron los pendientes simbólicos?

¿Acaso los pendientes fueron solamente algo simbólico para algo más grande? (Foto: Netflix)

Al final de su reunión privada, Assane adornó a Juliette con un par de aretes que le robó a una anciana momentos antes. De manera similar, le regaló a Benjamin un huevo de Fabergé robado y algunas joyas que estaban destinadas a ayudarlos a establecer un negocio para su futuro, pero obviamente era una forma ilegal de ayudarlos.

Estas ofrendas consecutivas podrían sugerir que tal vez solo estaba de buen humor, que quería apaciguar a Juliette de alguna manera por decepcionarla, o que se suponía que tenían un mismo objetivo: poner las cosas en movimiento para una gran plan.

3. ¿Assane reveló su identidad a propósito?

¿Por qué Assane reveló su identidad? (Foto: Netflix)

A lo largo de la temporada 1, Assane siempre estuvo unos pasos por delante de su oponente. Justo cuando parecía que se había quedado sin fuerza, resultó que lo había planeado para ese mismo momento. Hubo un momento en el episodio 3 en el que las grietas comenzaron a asomarse. Cuando le reveló su identidad a Dumont mientras lo interrogaba, no estaba claro si tenía un propósito o no.

La idea de que Assane se había estado desmoronando todo el tiempo es menos que probable, pero parecía un gran paso revelar su identidad cuando así fue como se mantuvo tan adelantado en el juego en primer lugar. En cualquier caso, hace que toda la persecución sea más interesante.

2. ¿Qué sabe exactamente Assane sobre la muerte de su padre?

La muerte de su padre lo llevó a planear todo lo que hizo en "Lupin". Pero, ¿Qué sabe realmente de la muerte de su padre? (Foto: Netflix)

Al principio, parecía que Assane sabía mucho más sobre su padre y su vida y muerte de lo que dejaba entrever. Pero a medida que avanzaba el show, se hizo obvio que faltaba algo o que tenía un objetivo final que era más grande que averiguar qué había pasado con el collar.

Al ver que el hombre con el que luchó en el tren es el mismo que lo miró a través de la ventana cuando era un niño visitando a su padre en la cárcel, es que Assane está mostrando que todavía no conecta los puntos. Ahora que el mismo hombre ha secuestrado a su hijo, será imposible evitar reconocer que el rostro de este hombre es demasiado familiar.

1. ¿Será Juliette la enemiga final de Assane?

Con la información que salió en el episodio 5, el personaje de Juliette se convirtió en la principal sospecha de todo. No parecía probable que ignorara por completo todo lo que estaba sucediendo, especialmente después de que su madre le advirtiera en el episodio 2 sobre su padre, y cuando ella le dijo voluntariamente a su padre que era Assane quien organizó la reunión en los Jardines de Luxemburgo.

Sus acciones reflejaban constantemente el comportamiento de alguien que sabía más de lo que dejaba ver. Ahora que hay otro nivel en su relación pasada con Assane, es posible que ella sea la clave para la venganza exitosa de Assane o que resulte incluso peor que su padre.