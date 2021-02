“Lupin” es un original de Netflix en francés que vuelve a contar la historia clásica de Arsène Lupin, reputado como un ladrón y un maestro del disfraz. Cuando Assane Diop era un adolescente, perdió a su padre, por lo que cree que la familia Pellegrini es responsable de su muerte y las cosas malas que le pasó posteriormente.

La vida de Diop cambia cuando se encuentra con un libro sobre Lupin, que finalmente lo pone en un viaje de aventuras para vengar la muerte de su padre. Creada por George Kay y François Uzan, la serie de televisión de drama criminal se emitió por primera vez en enero de 2021 en Netflix, convirtiéndose rápidamente en un éxito mundial.

La serie gira en torno a un antihéroe altamente calificado llamado Assane. Tiene estilo, un sólido motivo de fondo para hacer lo que hace y se las arregla para llevar a cabo planes imposibles. Sin embargo, existen algunas cosas que los fans no han podido cerrar con respecto a su misterioso pasado y de donde vino realmente.

Si bien su principal objetivo es vengarse de la muerte de su padre, ¿Qué pasó con su madre? Durante “Lupin” se hacen muy pocas referencias a lo que pasó realmente con ella y los fans han creado algunas teorías con respecto a su deceso. En este artículo haremos un pequeño repaso de todo lo que pasó en la serie.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE CON LA MADRE DE ASSANE DIOP EN “LUPIN”?

¿Qué pasó con la madre de Assane en "Lupin"? (Foto: Netflix)

A lo largo de la serie, no se menciona realmente a la madre de Assane. El objetivo principal del francés es ayudar a limpiar el nombre de su padre, pero no incluye a su madre en la historia. Si bien los detalles de lo que le sucedió a su madre son escasos, se cuenta brevemente que Babakar, su padre, era viudo.

Entonces, cuando él también murió, Assane quedó huérfano y, por lo tanto, había estado solo desde que era adolescente. Exactamente cuándo murió la madre de Assane y la causa de su muerte sigue siendo un misterio, uno que ni siquiera el creador de la serie George Kay ha revelado a los fans porque tampoco parece ser importante.

Como cualquier historia de origen, es necesario tener un comienzo claro para los protagonistas de las series o películas para que así los fans puedan relacionarse más rápido con ellos. En el caso de Assane, el sentimiento de venganza y justicia para su padre fue suficiente para que sus seguidores sientan una conexión con él.

Para cuando inició la historia de Assane, su madre ya llevaba varios años fallecida (Foto: Netflix)

La madre de Assane no se encuentra dentro de este contexto, pero eso no significa que no pueda presentarse más adelante. Assane Diop trabajó como conserje en el museo del Louvre en París y tramó un plan para robar un collar que perteneció a Maria Antonieta. Diop se disfraza de empresario adinerado y visita la subasta del collar como un comprador potencial.

Sus cómplices lo traicionan y se escapan con el collar, pero quedan atrapados en la persecución policial que siguió. Más tarde, se revela que Diop había estado planeando este atraco dos semanas antes y se había ingeniado para conseguir el trabajo de conserje. También había hecho una copia del collar y finalmente se las arregla para quedarse con el original.

De momento, no existe historia en "Lupin" que mencione a la madre de Assane (Foto: Netflix)

Al capitán Laugier se le asigna la caja del collar perdido, con la ayuda de un compañero lector de Lupin, Youssef. Youssef lee el atraco y sospecha que el complot para robar el collar está influenciado por la historia de Lupin. Sus métodos están inspirados en las historias de Lupin, a quien su padre le presentó a la edad de 14 años.

Assane encuentra discrepancias en las historias sobre el collar que se cuentan durante la subasta y las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen. Assane decide descubrir la verdad detrás de ellas y, en el proceso, saber la verdad de la humillante muerte de su padre. También se encuentra con muchos personajes de su pasado que guardan el secreto de los acontecimientos de hace 25 años.

Considerando todo esto y que el mismo showrunner ha revelado que Assane tiene mucho futuro por delante, confirmando una segunda temporada y hasta un posible crossover con el famoso detective Sherlock Holmes, es posible que la historia de lo que pasó con la madre de Assane se muestre en el futuro. De momento, no se sabe nada, pero al ser un lienzo en blanco tiene más potencial para ser utilizado por los guionistas.