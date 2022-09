Lanzada en 1979, “Mad Max” es una de las cintas de acción y ciencia ficción más populares en la actualidad, pues no solo atrapó a sus seguidores con la cinta original, sino también a nuevos fanáticos con la versión estrenada en 2015.

Y es que con “Furia en el camino”, la cinta protagonizada por Tom Hardy y Charlize obtuvo un resurgimiento que la colocó como una de las franquicias con potencial para revivir HBO Max tras la alianza de Warner Bros. Discovery de 2022, que amenaza la continuidad de la plataforma de streaming.

Sin embargo, no todos tienen buenos recuerdos o guardan cariño a la cinta original, entre ellos su creador George Miller, quien admitió no haberse sentido contento con la primera entrega de la saga.

“Mad Max: Fury Road” de Charlize Theron y Tom Hardy revivió la franquicia en 2015 (Foto: Warner Bros. Pictures)

LO QUE NO LE GUSTÓ A GEORGE MILLER DE “MAD MAX”

Aunque algunos pueden reducirla a una historia de venganza en un futuro distópico donde un hombre lucha por destruir a quienes asesinaron a su familia, la cinta presenta secuencias memorables que atrapan a los fanáticos más duros de las películas de acción.

De hecho, fueron estos momentos los que la convirtieron en una de las cintas más rentables de la historia, superando los 100 millones de dólares con un presupuesto de solo 350 mil. Es decir, más de 3000 veces lo invertido.

Con todo esto, se podría esperar que el director George Miller estuviese orgulloso de su creación, algo que se encuentra muy lejos de la realidad, tal como aseguró a “The Guardian”.

“La película fue un completo desastre para mí en términos de lo que quería hacer... Mi socio, Byron Kennedy, y yo habíamos recaudado un dinero bastante exiguo, presupuesto de nuestros amigos más cercanos de la escuela. Así que había una obligación de recuperar su dinero”, señaló.

George Miller es el director de la trilogía de "Mad Max" y la nueva versión de 2015 (Foto: Mad Max / Instagram)

El director aseguró que pese a los halagos, cuando vio el producto final, fueron muchas las cosas que reconoció no haber hecho y notó las oportunidades que dejó ir con el estreno de la cinta, pues se enfocó en recuperar las ganancias más que de plasmar su idea.

“No teníamos dinero para un editor, así que corté la película yo mismo durante un año. Y todos los días durante un año me enfrenté a la evidencia de lo que no había hecho, lo que había dejado de hacer. ¿Por qué puse la cámara allí? ¿Por qué no les pedí a los actores que fueran más rápido?”, recordó Miller.

La cinta, finalmente, sirvió para que George Miller se abriera paso en la industria, llegando a dirigir películas como “Babe” y “Happy Feet”.