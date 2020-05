Todos sabemos que John Wick, interpretado por el apacible Keanu Reeves, puede explotar y ser muy sangriento al instante. Al igual que él, hay algunos otros personajes de películas que, de existir en la vida real, no sería buena idea llevarlos al límite.

En esta lista hacemos un repaso por aquellos personajes de películas cuyas habilidades especiales no querrías despertar en tu contra bajo ninguna circunstancia.

6) JOHN WICK

La aventuras de John Wick continuarán para el deleite de todos sus fanáticos. (Capturas de pantalla)

¿Acaso recuerdan qué bastaba para que John Wick desate su ira? Meterse con su perrito. Puede que le hayan arrebatado otras cosas como su casa o su lujoso auto, pero creemos que con el personaje de Keanu Reeves aprendimos que, bajo ninguna circunstancia, te metas con la mascota de alguien.

5) BRYAN MILLS - TAKEN

Liam Neeson en Taken, 'Búsqueda Implacable'. (Foto: Captura)

Bryan Mills es sin duda el suegro de tus pesadillas. Con sus conocimientos de espionaje y combate, desarrollados en los años que fue agente de la CIA, no hay mucho espacio para escabullirte. El personaje interpretado por Liam Neeson tiene su punto de ebullición cuando se meten con su familia y secuestran a su hija.

En adelante, Bryan Mills echa mano de “una serie de habilidades especiales” para derrotar él solo a toda una red de trata de personas. Así que no, no despiertes la ira de un personaje como él.

4) RAMBO

Sylvester Stallone es Rambo (1988). (Foto: Difusión).

Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, es de esos personajes con el que, tan solo viéndolo, sabes que no debes jugar. Su pasado como soldado de Vietnam aún resuena en su cabeza y más te vale que no remuevas momentos duros para él, como cuando un shérif intenta afeitarle la cabeza.

3) LA NOVIA - “KILL BILL”

Uma Thurman como La Novia en Kill Bill. (Foto: Miramax).

Se suponía que iba a ser un día especial, pero La Novia de Kill Bill fue traicionada por su ex jefe y sus ex compañeros de trabajo en el mismo día de su boda. Además, estaba embarazada. ¿Acaso es no es suficiente para que alguien quiera la máxima venganza? Bueno, el personaje interpretado por Uma Thurman necesitó dos películas para lograr su cometido, desplegando grandes habilidades de lucha y una muy gráficas formas de matar.

2) ROBERT MCCALL - THE EQUALIZER

Denzel Washington protagonizó The Equalizer. (Foto: AP)

Con Robert McCall, interpretado por Denzel Washington, aprendimos que no te debes meter con las buenas amistades de nadie. McCall es un tipo tranquilo, pero cuando descubre que una joven prostituta de la que se hizo amigo es brutalmente golpeada por un miembro de la mafia rusa, pues es hora de hacer justicia.

1) MAD MAX

Mel Gibson en Mad Max. Foto: Roadshow Entertainment.

No lo llaman “Mad” (loco en inglés) por nada. Max Rockatansky parece no tener descanso desde que su esposa e hijo fueron brutalmente asesinados en la primera película. Desde entonces, parece que es siempre perseguido psicópatas.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ JOHN WICK 4?

La cuarta entrega de “John Wick”, la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves, aplazará su estreno un año entero hasta el 27 de mayo de 2022 ante la imposibilidad de comenzar el rodaje por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

John Wick 4 será la continuación de “John Wick Parabellum”, el único filme que consiguió destronar en su estreno a “Avengers: Endgame”, después de que la cinta de Marvel permaneciera varias semanas como la más vista hasta convertirse en la más taquillera de la historia.

