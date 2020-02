Keanu Reeves y Alexandra Grant han estado saliendo durante más tiempo de lo que pensaban los fans. La amiga de la artista de 47 años, Jennifer Tilly, habló con el medio Page Six sobre la pareja y reveló un detalle que ha llamado la atención en las redes sociales y se ha vuelto viral en Facebook .

“Recuerdo que hace un par de años Alexandra me dijo que Keanu Reeves era su novio. Y yo no me lo podía creer”, dijo Tilly. “Lo que más me ha sorprendido de esto es cómo en los últimos cinco meses, de repente, todo el mundo se ha vuelto loco cuando aparecieron juntos en un evento”, continuó.

Reeves y Grant hicieron su debut público como pareja el pasado mes de noviembre cuando caminaron por la alfombra roja en la LACMA Art + Film Gala.

Por otro lado, Tilly afirma que ambos son perfectos el uno para el otro. “Conocí a Keanu en la última exposición que inauguró Alexandra y me pareció que no le gustaba nada ser el centro de atención. Es un chico muy humilde”, declaró.

“Pero eso es lo que le gusta a todo el mundo, que no estamos ante el típico romance exagerado de Hollywood. Alexandra es una mujer muy elegante, muy sencilla. Keanu también, pero en esta pareja el afortunado es él”, finalizó la actriz, que no está segura de que algún día la pareja vaya a casarse.

Reeves y Grant han trabajado previamente juntos en el libro del actor Ode to Happiness de 2011. Fue su primera colaboración, seguida de Shadows en 2016 , que también fue escrita por Reeves con ilustraciones de Grant. La pareja también fundó X Artists 'Books, una editorial que establecieron en 2017.

