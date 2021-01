CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Madre solo hay dos” es una serie mexicana de Netflix que narra la historia de Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto), dos mujeres tan distintas como el agua y el aceite que debido a algunas complicaciones coinciden en el mismo hospital para tener a sus hijas. Pero cuando descubren que una enfermera les entregó a la bebé equivocada, deciden no sólo intercambiar a sus hijas, sino crear una familia peculiar.

Durante los primeros cuatro meses cada una cría a su hija a su manera: Ana sigue varias reglas estrictas para educar a Regina, mientras que Mariana quiere que Valentina tenga una vida más relajada. Al descubrir la terrible equivocación quedan devastadas y aunque intercambian a las niñas no pueden dejar de pensar en la otra pequeña.

Una noche Ana contacta a Mariana para que amamante a Valentina y le propone mudarse a su casa, la joven tiene sus dudas, pero una pelea con su madre la orillan a aceptar. Desde ese momento todo se empieza a complicar cada día más.

Tere, la madre Mariana, descubre que el hombre conoció en un app de citas es Juan Carlos, el esposo de Ana; Pablo, el papá de Regina, amenaza con demandar a Mariana; Ana se toma una semana libre para reflexionar sobre un ascenso que le cambiaría la vida; Ana se involucra con alguien del pasado y luego renuncia a su trabajo; y cuando las niñas empiezan a comer sólidos, Mariana evalúa mudarse.

La enfermera le quitó los brazaletes a las niñas y las confundió (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MADRE SOLO HAY DOS”?

Después de descubrir que tiene un bulto en el pecho y que necesita una biopsia para descartar un cáncer de mama, Ana necesita despejar su mente y acompaña a Mariana a una fiesta, donde se emborracha, le da un beso al personaje de Paulina Goto y termina en el hospital por un golpe en la cabeza.

En la clínica se encuentra con Juan Carlos, quien está ahí por una pelea con Daniel, el exnovio de Ana. Tras descubrir la infidelidad de su esposa, Juan se marcha de su casa y busca a Tere. En tanto, las dos madres acuerdan bautizar a Valentina y hacer un ritual de bienvenida a Regina.

Mientras Mariana rechaza la propuesta de matrimonio de Pablo, Ana le pide perdón a su esposo y prometen intentar salvar su relación, sin embargo, esa noche Juan Carlos le confiesa que también le fue infiel.

Dos semanas después se realiza el bautizo de las niñas y en medio de la celebración Ana descubre que la amante de su esposo es Tere. La noticia la lleva a embriagarse, subir al escenario y exponer la infidelidad de su Juan Carlos. Luego, habla con Marina y al enterarse que ella sabía sobre el engaño le bota de su casa.

“Madre solo hay dos” termina con Mariana despidiéndose de Valentina y buscando a Pablo, quien está en su departamento con Cynthia; con Ana recibiendo los resultados de la biopsia, con Juan Carlos abandonado su casa y con Tere alejándose de su hija.

¿Cuál fue el resultado de la biopsia de Ana? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MADRE SOLO HAY DOS” PARA LA TEMPORADA 2?

La primera entrega de “Madre solo hay dos” dejó varias preguntas que deberán ser abordadas en una segunda temporada, entre ellas, ¿cuál fue el resultado de los análisis que Ana se realizó? ¿Tiene cáncer? ¿A dónde irá Mariana luego de que Ana la corriera de su casa y encontrara a Pablo con otra mujer? ¿Qué pasará con Juan Carlos y Tere?

Por otro lado, en una entrevista con Milenio Ludwika Paleta (Ana) explicó: “Yo creo que un gran acierto es retratar a estas dos madres tan diferentes en un abanico enorme de lo que son las maternidades, porque hay muchas formas de ser mamá. No todo es blanco, no todo es negro y se vale. Justamente mi personaje es el extremo de una de estas madres. Controlador, perfeccionista. Quiere hacer todo. La otra es más relajada, y creo que todas se verán reflejadas porque así es la maternidad”.

En tanto, Paulina Goto (Mariana) agregó: “Ludwika lo explicó padrísimo en una ocasión y se me quedó muy grabado. Esta parte en la que las mujeres somos mucho más que solamente madres. Que ves a quienes sueñan, son profesionistas y quieren otras cosas en la vida también y antes no estaba permitido. A lo mejor en la generación de nuestras abuelitas, tal vez si no eras mamá, entonces ‘ya no servías como mujer’. Esas eran las ideas que teníamos. Eso es lo que tienen de increíbles nuestros personajes, que a pesar de ser tan diferentes hacen equipo y se apoyan. Me parece increíble que las nuevas generaciones puedan crecer con esta idea de que no hay que estar comparándonos con la de al lado. Ser hermanas y apoyarnos”.