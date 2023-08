Dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, “Maestro” es una película biográfica de Netflix que se basa en la vida de Leonard Bernstein, el legendario director de orquesta que compuso la música de “West Side Story”, espectáculo de Broadway de 1957. Además, se centra en su historia de amor con Felicia Montealegre.

La producción de la cinta, que cuenta con un guion de Josh Singer y Bradley Cooper, tuvo lugar en Tanglewood entre el 21 y el 26 de mayo, asimismo se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. El rodaje también se realizó en la Catedral de Ely en Inglaterra, entre el 20 y el 22 de octubre.

“Maestro”, producida por Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, tiene como protagonistas a Cooper, Carey Mulligan, Jeremy Strong, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman.

Carey Mulligan como Felicia Montealegre y Bradley Cooper como Leonard Bernstein en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MAESTRO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Maestro” relata “la compleja historia de amor de Leonard y Felicia, una historia que abarca más de 30 años, desde el momento en que se conocieron en 1946 en una fiesta y continúa a través de dos compromisos, un matrimonio de 25 años y tres hijos”.

En conversación con Classic FM en 2022, Jamie Bernstein, hijo de Leonard y Felicia, dijo: “En realidad, nos conmueve mucho que no sea una película biográfica, estrictamente hablando, no cuenta la historia de Leonard Bernstein desde el nacimiento hasta la muerte. No es ese tipo de película en absoluto”.

FECHA DE ESTRENO DE “MAESTRO”

“Maestro” se estrenará el 2 de septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, tendrá una presentación limitada en cines a partir del 22 de noviembre y llegará a Netflix el 20 de diciembre.

Por lo tanto, para ver la nueva película de Bradley Cooper solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MAESTRO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MAESTRO”

Bradley Cooper como Leonard Bernstein

Carey Mulligan como Felicia Montealegre

Jeremy Strong como John Gruen

Matt Bomer

Maya Hawke como Jamie Bernstein

Sarah Silverman como Shirley Bernstein

Michael Urie como Jerome Robbins

Gideon Glick como Tommy Cothran

Sam Nivola como Alexander Bernstein