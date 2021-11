Las telenovelas turcas se apoderaron del mundo desde hace casi una década, cuando llegaron al mercado latinoamericano y, con el tiempo, al español, donde hoy incluso lideran las parrillas de programación en canales televisivos como Nova, Divinity y Antena 3.

¿Qué hace a estas producciones tan especiales? El éxito radica en que estas telenovelas tienen entre sus ingredientes principales: intensas historias, atractivos personajes y asombrosos paisajes. Actualmente, Turquía es el segundo exportador de ficción televisiva, solo después de Estados Unidos.

Entonces, ¿a qué hora ver “Tierra amarga”, “Amor a segunda vista”, “Love Is in the Air” y el resto de telenovelas turcas? La información, en las siguientes líneas.

HORARIOS PARA VER TELENOVELAS TURCAS EN ANTENA 3, DIVINITY Y NOVA

ANTENA 3

17:45 horas | “Tierra amarga”

“Tierra Amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

"Tierra Amarga" es una de las mejores producciones turcas según la teleaudiencia (Foto: Medyapım / MF Yapım)

DIVINITY

13:15 horas | “Sühan: Venganza y amor”

La sinopsis del canal español describe la historia como: “Una bella amazona en peligro, un caballo desbocado que se dirige peligrosamente hacia un acantilado y un hombre misterioso decidido a arriesgar su vida para salvar a una joven en apuros”.

16:50 horas | “Nuestra historia” (“Bizim Hikaye”)

Una joven llamada Filiz se ve en la obligación de cuidar de sus cinco pequeños hermanos, a partir del abandono de su madre. La historia parece dar un giro, cuando aparece Baris, quien se ofrece a darlo todo por ella y su familia.

17:55 horas | “Amor a segunda vista”

Un vuelo de regreso a Turquía marcaría la historia de Fatih y Zeynep. Desde allí ambos deben retomar sus vidas, pero antes fingen un matrimonio para poder liberarse de sus familias.

Fatih y Zeynepson son los protagonistas de esta curiosa historia de amor (Foto: Süreç Film)

18:30 horas | “Love Is in the Air”

La comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es una de las producciones turcas más vistas de los últimos años, ubicándose por encima de otras telenovelas que también han tenido un gran respaldo de la teleaudiencia. Desde que se estrenó el 8 de julio de 2020 en su país de origen, “Sen Çal Kapımı” se convirtió en un éxito y llegó rápidamente a otros territorios.

19:25 horas | “Te alquilo mi amor” (“Kiralik Ask”)

A diferencia de otras producciones esta incluye grandes dosis de humor, un triángulo amoroso y un desafío que traerá innumerables consecuencias. La serie es protagonizada por Elçin Sangu como Defne Topal y Barış Arduç como Ömer İpli.

19:55 horas | “No sueltes mi mano” (“Elimi Birakma”)

Esta es una adaptación de la serie coreana ‘Shining Inheritance’, la cual rompió esquemas en Turquía. Los protagonistas de la producción son dos jóvenes talentos de la televisión otomana, Alina Boz y Alp Navruz.

No sueltes mi mano es una historia de romance, tragedias e intriga (Foto: Divinity | Mediaset)

20:55 horas | “Mi hogar, mi destino”

Zeynep, una joven que intenta sacar adelante a su familia, verá cómo su vida cambia radicalmente cuando aparece Mehdi, un hombre complicado del que se enamora perdidamente.

22:15 horas | “Se robó mi vida”

Esta es la historia de una mujer que cuando fue niña fue entregada a los sirvientes de una casa, nada menos que por su abuelo. Ellos la criaron como si fuera un miembro más de su familia, pero años más tarde no esperaban que el anciano se arrepentiría de lo que hizo. La muerte del arrepentido hombre complicaría más el futuro de Bahar, su verdadera nieta.

NOVA

10:40 horas | 15:00 horas | “Elif”

Melek se enamora de Kenan, el hijo favorito de la familia para la que trabajaba. Pero la madre de Kenan la rechaza y la envía lejos a pesar de estar embarazada. La hija de ambos, Elif, nace mientras su padre se casa con otra mujer.

Isabella Damla Güvenilir interpreta a Elif (Foto: Nazli Guvenilir/ Instagram)

20:00 horas | “Mar de amores”

Ali está casado con Cemile, con quien tiene cuatro hijos. Él es un capitán de barco que pasa largos tiempos en alta mar. Después de uno de sus viajes, accidentalmente Cemile encuentra una carta en la que descubre que su marido tiene una relación con Caroline una joven holandesa. Esta noticia destruye a Cemile, pero ella quiere seguir con su matrimonio.

21:25 horas | “Paramparca” (“Vidas cruzadas”)

“Vidas cruzadas” nos narra la historia de dos niñas que nacieron en el mismo hospital, pero por un error fueron intercambiadas y entregadas a familias diferentes. Esto sucedió hace quince años cuando Gulseren, una humilde joven ingresó de urgencias para dar a luz, al mismo tiempo que una mujer adinerada estaba en parto y trayendo al mundo a una bebé.