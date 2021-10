La historia de amor de Eda y Serkan no para de darnos sorpresas. Después de una emocionante boda y después de que el empresario salvó a su empresa de la quiebra, los protagonistas de “Love Is in the Air”, convertidos ya en marido y mujer, están disfrutando de su nueva vida. Eso sí, los sobresaltos son inevitables ¿qué pasará en los nuevos capítulos?

La comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es una de las producciones extranjeras (Turquía) más vistas de los últimos años, ubicándose por encima de otras telenovelas que también han tenido un gran respaldo de la teleaudiencia. Desde que se estrenó el 8 de julio de 2020 en su país de origen, “Sen Çal Kapımı” se convirtió en un éxito y llegó rápidamente a otros territorios.

En España, la telenovela turca goza de mucha popularidad y la segunda temporada se emite desde el pasado 9 de agosto por Divinity. La audiencia sigue fielmente cada episodio de esta historia, que cada semana sorprende al público con las aventuras y altibajos que enfrentan Eda y Serkan ¿Qué pasará esta semana en “Love Is in the Air”? Aquí los detalles y el horario.

Eda le da la noticia a Serkan de que está embaraza (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. A lo largo de esta semana, desde el lunes 18 al viernes 22 de octubre, el horario de “Sen Çal Kapımı” será a las 18:30 horas.

Quienes deseen seguir la historia de amor de Eda y Serkan, de manera online y en directo, deberán conectarse a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que tiene todos los capítulos que se han visto hasta ahora y adelantos especiales de las próximas entregas.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Convertidos ya en marido y mujer, Eda y Serkan está disfrutando de su nueva vida. Aunque, los sobresaltos son inevitables. Serkan tuvo que vender sus acciones para salvar Art Life y el proyecto soñado de su esposa en Italia. Sin embargo, la decisión del arquitecto molestó a Engin y Pırıl.

Esta situación pasará a segundo plano con una gran noticia: ¡Eda está embarazada! Los protagonistas de “Love Is in the Air” van a ser padres de nuevo y Kiraz por fin podrá tener el hermanito que tanto quería.

“Espero que no pienses que vas a poder vivir tranquilo porque pronto esta casa va a ser muy ruidosa”, así le dice Eda a Serkan anunciándole que será papá de nuevo.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” van a ser padres de nuevo (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

El arquitecto no podrá contener su emoción y felicidad. “Cuando creía que ya no podía ser más feliz tendremos otro hijo. Quiero arrancarme el corazón y dártelo. Te adoro. No te voy a dejar sola en este embarazo. Lo haremos todo juntos. Tengo que ocuparme más de ti”, le dirá Serkan a Eda, quien tratará de tranquilizar a su esposo. “Me estás asuntando, no hay necesidad de exagerar”.

Por otro lado, veremos que Serkan, Pırıl y Engin hacen las pases. Eda ayuda a que su esposo se reconcilia con sus socias y le obligará a regresar a la oficina. Lo que encuentra Serkan en Art Life le produce gran desconsuelo.

“¿Qué habéis hecho? ¿Habéis cerrado Art Life? Yo no lo hice por egoísmo. Sabéis lo que significaba para mí. Yo tuve que hacer lo que hice por vosotros y para salvar la empresa. No teníais que acabar con ella”, les dice el arquitecto a sus amigos sin imaginar la sorpresa que le tienen preparada.

Serkan, Pırıl y Engin hacen las pases (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“Hemos vendido nuestras acciones. Art Life ya no nos pertenece. El crecimiento de la empresa no nos ha hecho bien. Qué sentido tiene seguir sin ti. Pero, tenemos un plan. Cuando empezamos aquí lo hicimos solo con tres sillas y ahora estamos otra vez los tres, con tres sillas como en los viejos tiempo. Ahora dejamos de lado la ambición. Volvamos a empezar. ¿Te apuntas?”, le dice Pırıl, que también le anunciará que Eda formará parte de su equipo.

Mientras tanto, Kemal le pide matrimonio a Aydan. Después de cinco años juntos y justo cuando la mamá de Serkan está pasando uno de sus momentos más difíciles, Kemal la sorprende con una propuesta de matrimonio con la ayuda de Seyfi.

“Querida mía, mi dulce Aydan, amor de mi vida, madre de mi hijo, eres muy especial, ¿quieres casarte conmigo?”, le dice a Kemak a Aydan, quien acepta la propuesta.