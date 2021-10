Una maratón de capítulos de la telenovela “Sen Çal Kapımı” o conocida en países de habla hispana como “Love is in the Air” es lo que disfrutarán este fin de semana todos los fanáticos de esta producción. La parrilla del canal Divinity de España está lista para entregar más de siete horas del drama turco de manera continuada.

Precisamente, en España “Love Is in the Air” se ha podido consolidar como una de las producciones extranjeras (Turquía) más vistas de los últimos años, ubicándose por encima de otras telenovelas que también han tenido un gran respaldo de la teleaudiencia.

Desde que fue estrenada el 8 de julio del 2020 poco a poco llegó a ser una de las favoritas del público. Inicialmente tuvo 39 episodios pero para alegría de los seguidores de la telenovela hubo una segunda temporada que trajo más aventuras de los protagonistas Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Fue así que el 9 de junio del 2021 se grabó la temporada 2 cuyas filmaciones terminaron el 8 de setiembre, con 13 episodios y un final a la altura de las expectativas.

Actualmente, esta temporada 2 es transmitida por “Divinity” en España en su horario habitual de las 17:45 horas.

Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja del momento. Los actores turcos se han ganado el cariño del público extranjero gracias a papeles en “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTE FIN DE SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Según la programación del canal Divinity, se tiene previsto que para este sábado 16 y domingo 17 de octubre la telenovela inicie a las 15:45 horas y culmine a las 23:25 horas.

Una gran maratón de episodios que los fanáticos de esta producción podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares.

Cabe indicar que desde el pasado 25 de septiembre Divinity decidió revivir nuevamente la historia de Eda y Serkan desde el principio, pero en esta ocasión los sábados y domingos. Fue aquí donde se decidió que los episodios de los fines de semana sean más extensos.

Protagonistas de la telenovela "Love Is in the Air" que se ha convertido en una de las favoritas del público. (Foto: Love is in the air Spain / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

¿CÓMO SE PUEDEN VER LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Se debe tener en cuenta que los seguidores de “Love Is in the Air” pueden continuar viendo estos capítulos mediante la plataforma de streaming Mitele, pagando cuatro euros al mes, con la disponibilidad de los capítulos estrenados hasta el momento y de ver los nuevos por adelantado y de manera online y en directo.