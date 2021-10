La felicidad de los esposos Serkan Bolat y Eda Yildiz, en la telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su nombre original), parece haberse esfumado. Esto ocurre luego que realizaran su boda sin importar el presupuesto que gastarían y, tras ello, se enterarán que Serkan se ha quedado en la quiebra.

En los capítulos anteriores de la exitosa telenovela turca se pudo ver la boda entre Serkan y Eda, quienes decidieron celebrar se unión por todo lo alto junto a sus amigos y familiares. Pero no solo eso, pues, luego de ello decidieron pasar su luna de miel en Italia para lo cual también se debió invertir cierta cantidad de dinero.

Precisamente, todos los seguidores y fanáticos de la telenovela recordarán la respuesta que dio Serkan a su esposa cuando ella le pidió que no gaste tanto dinero: “El dinero no es problema para nosotros”.

Cabe precisar que la boda de los protagonistas de “Love Is in the Air” fue considerado como uno de los capítulos más esperados de esta producción.

SIN DINERO: SERKAN BOLAT EN LA QUIEBRA

El haber celebrado su boda con la mujer que tanto ama, en una ceremonia para el recuerdo, no ha sido un problema para Serkan quien no contó con que luego de ello tendría que atravesar por un periodo difícil respecto a su economía y que los seguidores de “Love Is in the Air” podrán apreciar.

El gasto que hizo Serkan para su boda con Eda ya no regresará y, peor aún, se llevará una gran sorpresa cuando se entere que a Piril le comunicaron que la empresa estaba en la quiebra.

“El proyecto de Qatar no ha salido y los préstamos que pedimos, ahora no podemos pagarlos”, dijo la esposa de Engin a Aydan, cuando esta descubre que su tarjeta de la empresa había sido bloqueada.

Eda y Serkan demuestran lo muy enamorados que están antes de su boda (Foto: MF Yapım)

Cuando Serkan se entera que su empresa está en la quiebra es envuelto por la desesperación. A él le preocupaba mucho cómo conseguir mantener la compañía y los recursos para el proyecto de su esposa en Italia. Ante esta inesperada situación que lo perjudica decide vender sus acciones de la compañía.

EL VIAJE DE SERKAN Y DENIZ

Esto ocurre mientras que los protagonistas disfrutaban de su luna de miel por Italia hasta que Eda se entera de la situación económica de Art Life. Al regresar se sorprendieron más cuando Deniz pide viajar con Serkan a cambio de firmar el nuevo proyecto, es allí cuando Eda lo animó.

La empresaria tiene todo planeado y sorprende a Serkan. “El amor necesita echar raíces muy profundas. Dejemos que nuestras raíces se mezclen en la tierra”, le dice al protagonista quien le aclara las cosas de que solo son socios.

Eda tiene un claro objetivo y es salvar la empresa de su esposo y hará todo lo posible aunque para ello tenga que dejarlo a solas con Deniz.

¿CÓMO FUE LA BODA DE EDA Y SERKAN?

La boda de Eda y Serkan se trata de un hecho que finalmente sella su amor luego de haber atravesado por diversos contratiempos. Es así que la ceremonia civil se realizó en compañía de los familiares y amigos de la pareja.

Pero este gran momento dejó, por algunos momentos, sorprendida a la propia protagonista de la telenovela quien permanece callada durante unos segundos. Esto provoca que los presentes sientan cierto nerviosismo a lo que pueda ocurrir. Luego de ello, llegó el esperado “Sí”.

Un gran beso sella este hecho que genera grandes suspiros entre los familiares y amigos de los esposos.

Serkan y Eda durante la realización de su boda. El novio carga a su hija en medio de un ambiente de felicidad (Foto: MF Yapım)