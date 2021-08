Los seguidores de “Love is in the air” están de luto por la muerte de Küba, el perro que encarnaba a Sirio, el fiel amigo de Serkan Bolat. Tras conocer la noticia de su partida el domingo 1 de agosto, las redes sociales se llenaron de mensajes de consuelo para la dueña de la mascota, quien le dedicó unas emotivas palabras.

“Mi compañero de vida y de camino: El ojo derecho de nuestra familia se ha ido de una forma noble como siempre ha sido. Nunca olvidaremos su amor por la vida, su energía, su felicidad. Nos quedamos solos y vacíos. Gracias por la felicidad que nos has dado con tu presencia. Te vamos a echar mucho de menos”, publicó en su cuenta de Instagram junto a fotos del animal.

Como se recuerda, en la telenovela turca, este peludo se convirtió en una pieza fundamental para que triunfe el amor de los protagonistas.

Küba, el verdadero nombre de Sirio, junto a su dueña. (Foto: @avukatlemanturkmenoglu / Instagram)

¿CÓMO REACCIONÓ EL EQUIPO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Todo el equipo de la serie quedó muy dolido con la muerte de Sirio. La primera en expresar sus sentimientos fue Hande Hercel. A través de sus historias, la actriz publicó una foto donde sale con la mascota y Kerem Bürsin. Es importante destacar que la actriz de Eda Yildiz ha sentido mucho la pérdida a raíz de que tiene un vínculo muy especial con los animales, pues tiene tres perros, por los que se desvive.

La imagen que subió Hande en sus redes sociales. (Foto: Hande Hercel / Instagram)

Por su parte, la guionista de la telenovela turca, Ayşe Üner Kutlu, también le rindió homenaje compartiendo en su cuenta de Twitter una imagen de una constelación. Al tiempo de recordar que el nombre de Sirio tuvo su origen en la pasión que Serkan siente por el universo.

Huzur içinde uyu Küba. pic.twitter.com/X27rhs3jJb — Ayşe Üner Kutlu (@KutluUner) August 1, 2021

¿CUÁL FUE EL ROL DE SIRIO EN LA TELENOVELA?

El personaje de Sirio en “Love is in the air” es fundamental para la unión de Eda y Serkan. En la ficción, es el mejor amigo del protagonista, pues además de cuidarlo y protegerlo de quienes quieren hacerle daño, se encarga de hacerle compañía en sus días de soledad.

Aunque Sirio cuidaba que nadie se acerque a su dueño, tuvo una buena química con Eda. (Foto: Divinity)

Pese a que no permite que nadie se le acerque al arquitecto, ocurre todo lo contrario cuando conoce a la florista con quien tiene una conexión. Además, cuando las cosas no marchan bien entre la pareja, esta mascota no duda en hacer de las suyas para que vuelvan a verse y solucionar sus problemas.