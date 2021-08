La primera temporada de “Love Is in the Air” llegó a su final en España el pasado 6 de agosto a través de la señal de Divinity. Los fieles seguidores de Eda y Serkan quedaron en shock con las últimas escenas de sus personajes favoritos, sin embargo, no tendrán que esperar mucho tiempo para conocer cómo continuará la historia de amor de los protagonistas.

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, ha sido vista en más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021. Esta producción se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional y no hay país en el que se emita que no encandile a los espectadores.

“Love is in the air” ha conseguido un auténtico ejército de seguidores que no se pierden ni un detalle de la historia entre Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, que tras el éxito de la ficción se han convertido en las celebridades del momento. Entonces, ¿cuándo se estrenará la segunda temporada de la serie turca en España?

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenará el lunes 9 de agosto a las 17.45 horas en España. Por el momento, solo se verá a través de Divinity.

Según información oficial, el martes 10 de agosto también se emitirá otro capítulo de la historia de amor de Eda Yıldız y Serkan Bolat a las 17.45 horas por Divinity. Queda esperar si Mediaset anunciará algún cambio en la programación.

Cabe señalar que mientras “Love Is in the Air” acaba de terminar su primera entrega en España, la segunda temporada ya se está transmitiendo en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

Eda y Serkan tendrán que afrontar nuevos obstáculos en la segunda temporada de “Love Is in the Air”. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” iniciará con un salto en el tiempo de cinco años, en el que Eda y Serkan están separados. Sin embargo, los protagonistas tienen una hija en común, aunque el empresario aún desconoce esto.

En los nuevos capítulos, habrán pasado algunos años desde que Eda tuvo conocimiento de las pruebas médicas de Serkan. Al parecer, los protagonistas tomaron caminos separados por cinco años y se volverán a reencontrar. ¿El amor los volverá a unir?

Hay mucha incertidumbre de lo que pasará, los nuevos capítulos tendrán que explicar qué es lo que ha pasado todos esos años. Otra de las grandes interrogantes que necesitan respuesta es la enfermedad del protagonista. Como se recuerda, en la anterior temporada se desveló que padecía un tumor.

La segunda temporada de “Love Is in the Air” tiene un salto en el tiempo de cinco años. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)