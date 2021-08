Tras terminar la primera temporada de ‘’Love is in the Air’' en España, el pasado viernes 6 de agosto a través de la señal de ‘Divinity’, los fans están a la espera de la segunda entrega del popular show turco. Conocido como ‘‘Sen Çal Kapımı’’ en su idioma original, la ficción tiene como protagonistas a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que trasladó su romance de las pantallas a la realidad.

El final de temporada dejó a los seguidores de la comedia romántica sorprendidos y con ganas de saber más, pues muchos temas quedaron inconclusos, abriendo un abanico de posibilidades para sus personajes.

Como se recuerda, Eda y Serkan habían hallado la felicidad viviendo sencillamente en una furgoneta. El arquitecto decidió vivir al límite sin pensar en el tumor que le habían detectado; sin embargo, no contó con que la florista terminaría descubriendo su estado, teniendo que cambiar sus planes.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA?

El lunes 9 de agosto, los fanáticos de ‘’Love is in the air’' podrán sintonizar la segunda entrega del programa a las 17:45 horas por Divinity. A diferencia de los 39 episodios de la versión original, esta vez solo contará con 11 capítulos; y desde ya te informamos que habrá un salto en el tiempo.

¿CUÁLES SON LAS SORPRESAS DE LA NUEVA TEMPORADA?

Algunos años habrán pasado desde que Eda tuvo conocimiento de las pruebas médicas de Serkan. Así mismo, la pareja no estará más en una relación y, según los avances, la joven se irá a vivir a Italia con su pequeña hija. ¿Quién es el padre de la niña? Todo será revelado con el paso de los capítulos.