La primera temporada de “Love Is in the Air” está llegando a su fin en España, donde la telenovela turca es una de las favoritas de la teleaudiencia. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, se encuentra en un momento crucial donde sus destinos podrían cambiar para siempre.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron muy criticados al comienzo de sus carreras

Cabe recordar que mientras “Sen Cal Kapimi” -nombre original de la serie turca- se encuentra en la recta final de su primera temporada en España, su segunda entrega ya se está transmitiendo en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

Este martes 6 de julio, Telecinco emitirá un nuevo capítulo de la historia de amor de Eda y Serkan al público español. La pareja se encuentra en un momento crucial y todo puede cambiar: quedan pocas horas para la boda de Eda y Deniz y si nadie lo impide van a convertirse en marido y mujer. ¿Llegará a tiempo Serkan para evitarlo? ¿Qué ocurrirá cuando Eda se entere del plan de su amigo y Selin? ¿Qué pasará con los protagonistas de ‘Love is in the air’?

Aydan le da ánimos a su hijo para que no se rinda y luche por el amor de Eda. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

MÁS INFORMACIÓN: Cuándo se grabará la nueva película de Hande Erçel y Kerem Bürsin

“LOVE IS IN THE AIR”: QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 6 DE JULIO

En el próximo capítulo de “Love Is In the Air” vemos que Serkan por fin reconoce sus sentimientos hacia Eda. Conversando con su madre, el empresario confiesa que está enamorado de la florista, pero no quiere decírselo a ella.

“Qué más da si estoy enamorado, se va a casar”, le dice Serkan a su madre, que le insiste una y otra vez que luche por ella. “¿Quieres que vaya y le diga que no lo haga? No es tan fácil como tú te crees”, agrega el empresario, quien ya ha tirado la toalla.

“Ya ha elegido, si quisiera estar conmigo no se casaría con otro”, dice Serkan, que a pesar de amar a Eda tiene intención de acompañarla el día de su boda. “Es mi socia y voy a estar con ella para compartir su felicidad. Esto es de locos”.

La tía de Eda empieza a poner en duda el plan que van a llevar a cabo. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

Por su parte, Aydan le da ánimos a su hijo para que no se rinda y luche por su amor. “Ahora no puedes darte por vencido, hijo”, dice. No quiere que su historia con Eda termine y, como sabe que es su verdadero amor, insiste para que reaccione. ¿Serkan parará la boda y le declarará su amor a Eda?

Mientras Serkan es incapaz de reaccionar, Deniz sigue presionando a Eda para que no dé marcha atrás con la boda. “Ya hemos enviado todas las invitaciones y hemos involucrado a mucha gente. No podemos dejarlo, hay que llegar hasta el final. No hay otra opción”, le dice horas antes del gran evento, mientras su tía empieza a poner en duda el plan que van a llevar a cabo.

Aunque el tiempo está en contra, Aydan y Ayfer se ponen manos a la obra y urden un plan que a punto está de dar sus frutos. Ellas logran unir a la pareja con la intención de que se relajen y las cosas fluyan entre la florista y el empresario.

Eda se sincera con Serkan y trata nuevamente de abrirle los ojos. “Quieres creer que eres feliz pero sabes que no es cierto. En el fondo estás triste. Sé que intentas recordar nuestro amor. Sé que cuando me miras algo te quema por dentro. Te muestras frío y distante, pero oigo lo fuerte que te late el corazón”, le dice al empresario, que reconoce que, ciertamente, está intentando recordar el inolvidable amor que vivieron.

Mientras Serkan es incapaz de reaccionar, Deniz sigue presionando a Eda para que no dé marcha atrás con la boda. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: ¿CÓMO Y QUÉ HORA VER EL PRÓXIMO CAPITULO VÍA TELECINCO Y MITELE?

Cabe señalar que el inicio de la Eurocopa ha afectado toda la programación de Telecinco siendo una de las mayores perjudicadas la serie ‘Love is in the air’. La ficción tiene un nuevo horario de emisión y esta semana será de la siguiente manera:

‘Love is in the air’ se podrá ver este martes 6 de julio a las 23:00 h en Telecinco.

En tanto, Divinity continúa con sus emisiones habituales de lunes a viernes a las 18.45h.

Por otro lado, si eres de los que prefiere ver la serie turca por su cuenta, sin regirte por horarios, están disponibles en la plataforma de ‘streaming’ Mitele bajo pago de suscripción.