El aclamado protagonista de Love is in the air, Kerem Bürsin, ha vivido en sus 34 años diversas aventuras y enseñanzas que lo han hecho la persona que es hoy en día. Nacido en Turquía pero radicado en Estados Unidos, el intérprete de ‘‘Serkan’' jamás pensó regresar a su país si no fuera por un trágico suceso que le cambiaría la vida.

Bürsin tuvo una infancia poco usual, su familia se mudaba constantemente de ciudad ó país, lo que hizo que viviera en más de 11 ciudades diferentes. Al no haber vivido en Turquía hasta su juventud, el actor sentía escasa conexión con sus raíces y no se veía en otro lugar que no fuese California.

Conforme iba creciendo, la actuación estaba en su lista de cosas a las que se quería dedicar, lo que desconocía era si sería solo un pasatiempo o su carrera profesional. Fue con la ayuda de sus padres que ingresó a la universidad de Emerson, famosa por su programa de interpretación.

De esta manera, Kerem estudió la carrera de Marketing y de forma paralela su gran otra pasión, la actuación. Sus ojos estaban puestos en Hollywood y pretendía trabajar arduamente hasta lograrlo, pero lo que pasaría después lo haría replantearse su vida y cambiar el rumbo de su barco.

LA MUERTE DE SU MEJOR AMIGO

Era inicios de 2010, cuando un fatídico accidente de bicicleta le arrebata la vida a su mejor amigo. En ese momento, el actor tenía solo 23 años y la ausencia de su compañero de risas y lágrimas lo había dejado descolocado y deprimido.

“Caí en un vacío increíble y empecé a cuestionármelo todo. En ese momento estaba en Los Ángeles, haciendo varios trabajos a la vez: entrenamiento personal, aparcar coches, audiciones, intentar ser actor… Debido a este doloroso incidente decidí cambiar toda mi vida”, explicó al medio ‘‘Hürriyet’'.

El trágico suceso lo hizo tocar fondo y después de meditarlo un tiempo, cogió sus maletas y compró un ticket a Estambul, había llegado el momento de regresar a su país de origen y conectarse con los suyos.

¿CÓMO FUE SU REGRESO A TURQUÍA?

Una vez de vuelta, Kerem tuvo que realizar servicio militar obligatorio: “Fui al ejército al cuarto día de llegar. Mientras tanto, pensaba qué hacer cuando acabase y me llegó una oferta”. Su país lo recibió con los brazos abiertos y las producciones turcas no tardaron en llenarlo de ofertas.

¿CÓMO SE HIZO FAMOSO?

La primera producción en la que participó fue una película de terror china titulada ‘‘Shen gong yuan ling’', pero no fue hasta que interpretó a Kerem Sayer en la serie televisiva ‘‘Güneşi Beklerken’’, que realmente le llegaría la fama.

Tiempo después, ‘‘Love is in the air’' o ‘‘Me robaste el corazón’' lo posicionaría aún más en el mundo artístico, convirtiéndolo en uno de los actores más queridos de Turquía y ganador del premio ‘‘mejor actor’’ de los ‘‘Golden wings’’ por su papel de ‘‘Serkan’' en la aclamada serie romántica.