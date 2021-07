El éxito ’'Love is in the air’', o conocido también como ’'Me robaste el corazón’', ha conquistado el corazón de la audiencia seguidora de las producciones turcas. Gran parte de su éxito se debe a sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiénes han personificado a la perfección sus roles, dejando a los fans con ganas de más.

El nuevo proyecto de la pantalla chica está cerca a terminarse y, con la libertad laboral que eso significa para sus actores, las propuestas de trabajo no han tardado en llegarles. Diversas fuentes comentan que ambos artistas serían los protagonistas de una película.

Según el medio ‘‘TV100′', la pareja más querida de las series románticas turcas reveló que tenían una nueva producción cinematográfica entre manos. Aún se desconoce mayor detalle del esperado proyecto, pero se cree que estaría en fases iniciales.

¿CUÁNDO INICIARÁN LAS GRABACIONES DE LA PELÍCULA?

Se especula que el futuro nuevo éxito de Hande Erçel y Kerem Bürsin no sería grabado hasta una vez terminado el rodaje de ’'Love is in the air’', es decir, hasta dentro de unos meses. De esta forma, los actores podrían manejar ambos roles sin inconvenientes.

Si bien el proyecto aún no está confirmado, los seguidores de la pareja se encuentran desde ya emocionados por la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla.

¿KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL SON PAREJA?

El pasado mes de mayo, los actores confirmaron su romance con unas tiernas fotografías de los mejores momentos que vivieron en sus vacaciones por las Maldivas. Los jóvenes utilizaron sus cuentas de Instagram para darle la buena noticia a su legión de fans, quienes sin duda recibieron emocionados la buena nueva.

Respecto a su relación de trabajo y amor, el actor comentó en una entrevista para ‘‘MADD’’ lo siguiente: “Necesitábamos saber quiénes somos y confiar. Creo que eso es importante para un actor poder confiar en su compañero. Si puedes confiar en él, eres la persona más afortunada del mundo. Y de eso también se trata el amor”.

¿CUÁNDO TERMINA ’'LOVE IS IN THE AIR’'?

El programa, que fue renovado para una segunda temporada de 11 episodios, habría llegado a su fin. La historia creada por Serkan Bolat y Eda no tendría más de siete semanas al aire, pues cuatro episodios ya han sido emitidos. Esta noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes esperaban conocer más facetas de los personajes.