Magaly Medina realizó una fuerte crítica a las conductoras del programa ‘Mujeres al mando’ por el bloque “Va o no va”, en el que realizaron comentarios sobre el look que tenía Anahí de Cárdenas en un reciente avant premiere de la película ‘Locos de Amor 3’.

“Ahí quienes son los culpables son quienes han puesto las imágenes de Anahí de Cárdenas, producción. Segundo, las personas que estaban en la conducción que eran ‘La mamacha’ con Karen Schwarz y que le preguntaban ‘¿ese saco va o no va y el turbante va o no va?’. Qué tal Cathy Sáenz decirle a una persona y el cáncer ¿va o no va? Me parece bruta, eso es ser bruta, insensible, sin corazón, ignorante”, manifestó la conductora en su espacio ‘Magaly TV, La Firme’.

Como se recuerda, una de las invitadas a la secuencia cuestionó la vestimenta de Anahí de Cárdenas , y señaló que no le gustaba el saco que usó, pero indicó que el turbante que llevaba en la cabeza le agradaba.

Magaly Medina

“El color del saco me choca. Me gusta mucho el turbante, me parece súper original y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas, pero el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, señaló.

La actriz Anahí de Cárdenas , quien padece de cáncer y que se rapó el cabello a consecuencia de la enfermedad, usó una de sus historias de Instagram para pronunciarse sobre la crítica.

“En serio? A ver... no me queda de otra jajaja. Qué suerte que el turbante esté de moda. Se pasan”, escribió la también cantante en su red social.

