CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La quinta y última temporada de “Magnum P.I.”, serie de NBC, terminó el 3 de enero de 2024 con un evento especial de dos horas. En los capítulos 19 y 20, Thomas Magnum (Jay Hernandez) y Juliet Higgins (Perdita Weeks) dan un gran paso adelante en su relación. Además, el pasado vuelve para perseguirlos cuando un sospechoso anterior se convierte en su cliente.

El último capítulo comienza con Higgins encontrando un anillo de compromiso entre las cosas de Magnum, pero en lugar de estar entusiasmada por el descubrimiento, tiene miedo, algo que le confía a Kumu (Amy Hill). Aunque Juliet evita el tema gracias a la llamada de un nuevo cliente, Thomas se da cuenta de que hay una situación.

Cuando finalmente la confronta y deduce el motivo de su extraño comportamiento, Magnum le explica que el anillo le pertenece a Rick, quien planea proponerle matrimonio a Suzy. Higgins se queda más tranquila, mientras que su novio siente todo lo contrario al descubrir lo que ella opina de la idea del matrimonio.

Magnum (Jay Hernandez) le explica a Higginsen (Perdita Weeks) que el anillo e compromiso es de Rick en la quinta temporada de la serie "Magnum P.I." (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MAGNUM P.I.”?

En otro momento del final de “Magnum P.I.”, Rick le propuso matrimonio a Suzy, quien acepta y celebra con sus amigos. Los cambios en las vidas de las personas que lo rodean hacen que Thomas piense en su futuro. ¿Qué sigue para él? ¿Qué pasará con su relación con Juliet?

Higgins explica que su reacción no se debe a que no imagina una vida con Magnum, solo tiene miedo de que lo que tienen cambie con el matrimonio. “Es sólo que esa pieza ha sido muy rara en mi vida. Y lo que tenemos juntos es tan perfecto que la idea de cambiar algo es aterradora”, señaló.

“Lo entiendo”, respondió Magnum. “Pero no tienes nada de qué preocuparte. No tengo prisa por cambiar nada en absoluto”. Así que Higgins se disculpó por su reacción al anillo. “Bueno, sólo para que conste, si en el futuro me pidieras que me casara contigo, diría que sí”.

“Magnum P.I.” termina con Thomas y Juliet compartiendo un tierno beso y bailando junto a sus seres queridos.

Thomas Magnum (Jay Hernandez) y Juliet Higginsen (Perdita Weeks) se da un beso al final de la quinta temporada de la serie "Magnum P.I." (Foto: NBC)

¿QUÉ SIGNIFICA AL FINAL DE “MAGNUM P.I.”?

En conversación con TV Line, el showrunner Eric Guggenheim contó como fue el final que tenía en mente para Thomas y Juliet inicialmente. “En realidad, no teníamos un final claro en mente para Magnum y Higgins en la temporada 5. Había muchas ideas para ellos como pareja y muchas cosas que queríamos explorar, pero no estábamos construyendo nada específico. Estaba feliz de dejar espacio para el descubrimiento. No fue como la temporada 4, que sabíamos desde el principio que probablemente terminaría con ellos besándose”.

También señaló que una posible sexta temporada, “Rick y Kumu obviamente iban a hacer negocios juntos [como copropietarios de La Mariana]. Pero a diferencia de TC, Kumu no iba a ser un socio silencioso. Ella tendría opiniones. Entonces iba a haber un poco de fricción allí”.

Por su parte, Jay Hernandez no estaba listo para decir adiós. “De hecho, planteé la idea de una película independiente”, publicó en las redes sociales. “Supongo que todavía es posible. Si soy totalmente honesto, no me encantó que la serie terminara como terminó”.