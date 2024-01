Si eres de las personas que disfrutan de las películas animadas, seguro estás listo para entretenerte con varios de los proyectos de animación que se lanzan a lo largo del 2024. Por ello, es importante que tengas en cuenta los títulos más destacados del año. En ese sentido, a continuación, conoce 10 películas animadas que se estrenan en el 2024. ¡Espero que sean de tu agrado!

Vale precisar que la mayoría de estas producciones son aptas para todo público, así que podrás verlas en familia. No obstante, hay alguna por allí que tiene una calificación R (solo para adultos).

Además, debes considerar que varias de estas cintas forman parte de famosas franquicias, aunque también hay proyectos únicos, que presentan nuevas historias al público. Ahora sí... ¡vamos con la lista!

¿QUÉ PELÍCULAS ANIMADAS SE ESTRENAN EN EL 2024?

10. “Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One”

“Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One” es una película animada de DC que reúne a varios superhéroes de la franquicia (miembros de la Liga de la Justicia). Esta primera parte del evento cinematográfico está dirigida por Jeff Wamester y escrita por James Krieg.

¿De qué trata? La muerte se acerca. Peor que la muerte: el olvido. No sólo para nuestra Tierra, sino para todos, en todas partes, en todos los universos. Contra esta destrucción definitiva, el misterioso Monitor ha reunido al mayor equipo de superhéroes jamás reunido. Pero, ¿qué puede hacer el poder combinado de Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Green Lantern y cientos de superhéroes de múltiples Tierras para salvar toda la realidad de un imparable Armagedón de antimateria?

9. “Orion and The Dark”

Netflix y DreamWorks Animation también estrenan un esperado proyecto de animación este 2024. Se trata de “Orión y la oscuridad”, película que llega a la plataforma de streaming el 2 de febrero.

La cinta está escrita por el emblemático ganador del Óscar Charlie Kaufman, quien traslada a la pantalla el galardonado libro homónimo de Lloyd Taylor. Además, cuenta con las voces originales de Jacob Tremblay y Paul Walter Hauser.

¿De qué trata? El imaginativo niño Orión se enfrenta a sus miedos en un viaje inolvidable a través de la noche con su nuevo amigo: una criatura gigante y sonriente llamada Dark (Oscuridad).

8. “The Wild Robot”

DreamWorks Animation aparece nuevamente en la lista, pues está a cargo de la adaptación de otro famoso libro: “Robot salvaje” de Peter Brown. Cabe resaltar que la película está escrita y dirigida por el cineasta Chris Sanders, famoso por “The Croods”, “How to Train Your Dragon” y “Lilo & Stitch”.

¿De qué trata? La película sigue el épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz, “Roz” para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en padre adoptivo de un gosling huérfano.

Imagen promocional de la película "The Wild Robot", en donde se observa al robot 7134 protagonista (Foto: DreamWorks Animation)

7. “Fixed”

Qué la apariencia de “Fixed” no te engañe: esta cinta de Sony Pictures Animation tiene clasificación R y, por tanto, solo es apta para adultos . La producción está dirigida y escrita por Genndy Tartakovsky, creador de “El laboratorio de Dexter” y cineasta detrás de la franquicia “Hotel Transylvania”.

¿De qué trata? Un perro soltero intenta hacer que su noche sea la mejor después de enterarse de que lo van a esterilizar y castrar.

El perro protagonista es la figura principal de la imagen promocional de "Fixed", película escrita y dirigida por Genndy Tartakovsky (Foto: Sony Pictures Animation)

6. “Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie”

“Salvando a Fondo de Bikini: La película de Arenita” es el spin-off de la popular serie “Bob Esponja”. Tal como lo indica su título, se centra en el personaje de Arenita y está dirigida por Liza Johnson.

¿De qué trata? Cuando Fondo de Bikini es repentinamente sacado del océano, Arenita y Bob Esponja viajan al estado natal de la ardilla, Texas, donde conocen a su familia. Entonces, ambos deberán salvar Fondo de Bikini de las manos de un malvado CEO.

La imagen con la que se anunció la producción de la película "Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie" de Liza Johnson (Foto: Nickelodeon)

5. “Despicable Me 4″

“Mi villano favorito 4″ es la cuarta entrega de la saga de películas animadas protagonizadas por el carismático Gru, sus hijas y sus Minions.

Illumination Entertainment ha confirmado que la película está dirigida por Patrick Delage y Chris Renaud, tiene a Mike White como guionista y a Steve Carell nuevamente dándole voz al personaje principal.

En la imagen promocional de "Despicable Me 4", se luce la tipografía característica de la saga de animación (Foto: Universal Pictures)

4. “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”

“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” expande la franquicia de “El Señor de los Anillos”, basada en los populares textos del autor J.R.R. Tolkien.

La película de animación está producida por Warner Bros. Animation, dirigida por Kenji Kamiyama y programada para estrenarse en Estados Unidos el 13 de diciembre.

¿De qué trata? Explora la “historia no contada” del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

La imagen con la que se anunció la producción de "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", película animada que expande la franquicia "El señor de los anillos" (Foto: Warner Bros. Animation)

3. “The Garfield Movie”

“Garfield: Fuera de casa” es otro largometraje de Sony Pictures Animation, programado para estrenarse el 23 de mayo, en Latinoamérica, y el 24 de mayo, en Estados Unidos y España.

Está dirigida por Mark Dindal y cuenta con las voces originales de un elenco de estrellas: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Ving Rhames, Bowen Yang, Hannah Waddingham y Brett Goldstein.

¿De qué trata? Garfield, el famoso gato que odia los lunes y es amante de la lasaña, está a punto de vivir una salvaje aventura al aire libre. Tras un inesperado reencuentro con su padre, el desaliñado gato callejero Vic, Garfield y su amigo canino Odie se ven obligados a abandonar su mimada vida para unirse a un divertidísimo atraco de alto riesgo.

2. “Kung Fu Panda 4″

DreamWorks Animation nos trae el cuarto largometraje de la franquicia “Kung Fu Panda”, programada para estrenarse el 7 de marzo, en Latinoamérica, y el 8 de marzo en Estados Unidos y España.

La producción está liderada nuevamente por el actor Jack Black, quien está acompañado del talento de Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Ian McShane, Ke Huy Quan, por solo mencionar algunos nombres.

¿De qué trata? Después de tres aventuras desafiando a la muerte, Po, el Guerrero Dragón, es llamado por el destino para... tomarse un descanso. Específicamente, se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Esto plantea un par de problemas obvios. En primer lugar, Po sabe tanto de liderazgo espiritual como de dieta, y en segundo lugar, necesita encontrar y entrenar rápidamente a un nuevo Guerrero Dragón antes de poder asumir este cargo.

1. “Inside Out 2″

Pixar regresa a la pantalla grande con “Intensa-mente 2″ (”Del revés 2″), la esperada secuela del film del 2015 que se llevó el premio Óscar a Mejor Película de Animación. Su estreno está pactado para el 13 de junio, en Latinoamérica, y el 14 de junio, en Estados Unidos y España.

Cabe resaltar que su teaser tuvo 157 millones de visualizaciones durante las primeras 24 horas desde su lanzamiento, lo que lo convirtió en el tráiler de una película de animación más visto en la historia de Disney, superando el récord anterior de “Frozen II” (2019).

¿De qué trata? Las vocecillas dentro de la cabeza de Riley la conocen del derecho y del revés, pero todo cambiará cuando “Inside Out 2″ introduzca una nueva emoción: ansiedad.

Otras películas animadas que se estrenan en el 2024:

“Watchmen”

“Spellbound”

“Wallace & Gromit”

“Transformers One”

La precuela de “Winnie the Pooh”

“The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie”

