El 2023 fue un gran año para el cine. Tuvimos el regreso de directores de la talla de Martin Scorsese, Christopher Nolan, Ridley Scott, Greta Gerwig, Sofia Coppola, Wes Anderson, Guy Ritchie, Emerald Fennell, Damián Szifrón, David Fincher y Pablo Larraín, por solo mencionar algunos. Y, aunque no todos lograron entrar en mi selección de 10 mejores películas del 2023, lo cierto es que nos regalaron unos meses fantásticos gracias a su talento.

Como ya lo leíste en el titular, en esta nota me propuse reunir los largometrajes más destacados del año. Aunque, como en gustos y sabores todo es subjetivo, quizá sea más conveniente presentártelos como mis recomendaciones indispensables de todo el 2023.

Con esto en consideración, debes saber que muchos de estos títulos ya están disponibles en los principales servicios de streaming, por lo que puedes disfrutarlos desde la comodidad de tu casa. Ahora sí... ¡vamos con la lista!

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DEL 2023?

10. “Nimona”

Sin haber visto aún “The Boy and The Heron” del genio Hayao Miyazaki, “Nimona” es una de las estupendas apuestas de la animación del 2023. Se arriesga con las técnicas artísticas, con los personajes y -aunque sea una adaptación- con una historia nueva en medio de tanta secuela y/o remake que inundaron las pantallas.

¿De qué trata? Un caballero es acusado de un crimen que no ha cometido y la única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una adolescente metamorfa que bien podría ser también un monstruo al que ha jurado matar. Esta historia, ambientada en un mundo tecno-medieval distinto a todo lo visto antes en animación, trata sobre las etiquetas que asignamos a las personas y la metamorfa que se niega a ser definida por nadie.

¿Dónde verla? En Netflix a nivel mundial.

9. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Con una estupenda primera parte, “Spider-Man: A través del Spider-Verso” es todo lo que podemos esperar de una secuela: respeto a la esencia de la marca, infinidad de detalles y una buena historia. Sin dudas, es el claro ejemplo de que un relato de superhéroes nunca agota, siempre y cuando haya gente creativa detrás de los proyectos. Ah, y la cereza del pastel fue el reparto de lujo en el idioma original.

¿De qué trata? Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere.

¿Dónde verla? En HBO Max (Latinoamérica), Netflix (Estados Unidos), Movistar Plus (España), iTunes y Google Play.

8. “Priscilla”

La gran Sofia Coppola regresó a los cines con una estética cuidadísima, mostrando el lado menos amable de una relación con una marcada posición de poder. “Priscilla” resulta ser un cuento de hadas sobre una prisión dorada, pero siempre empatizando con el lado más débil. Solo una cineasta con su sensibilidad consigue hacerlo de manera tan brillante.

¿De qué trata? Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo. Película basada en las memorias “Elvis and Me”, escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

¿Dónde verla? En iTunes y Google Play. La película también llega a los cines de México y otros países de Latinoamérica desde el 4 de febrero del 2024.

7. “Rye Lane”

Amo las comedias románticas, pero soy consciente de que la mayoría repite los clichés típicos del género. Por eso siempre es un placer ver propuestas creativas, que se arriesgan por algo más que simplemente contar una historia de amor. Además, “Rye Lane: Un amor inesperado” de Raine Allen Miller toma un poco de “Before Sunrise”, y... ¿qué mejor que una versión contemporánea de esa joyita de Richard Linklater?

¿De qué trata? Dos jóvenes que se recuperan de malas rupturas se conectan durante un día lleno de acontecimientos en el sur de Londres.

¿Dónde verla? En Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos).

6. “Oppenheimer”

Ver “Oppenheimer” en pantalla grande fue una de las gratas experiencias de mi año. Muy a lo cine de Christopher Nolan, con las características épicas y las inmensas actuaciones que identifican la filmografía del icónico director. Todo parece indicar que Cillian Murphy y compañía están listos para arrasar en los premios Óscar. Si es así, muy merecido lo tienen.

¿De qué trata? Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Dónde verla? En iTunes y Google Play.

5. “May December”

“Secretos de un escándalo” narra una de las historias más oscuras del año, sobre un caso de depredadores y una víctima que no se reconoce como tal. Mucho se habla de la actuación de las reinas Natalie Portman y Julianne Moore, pero es el dolor en la interpretación de Charles Melton la que aún guardo con nostalgia.

¿De qué trata? Veinte años después de que el mediático romance entre Gracie Atherton-Yu y su joven marido Joe escandalizara al país, con sus hijos a punto de graduarse en el instituto, se va a rodar una película sobre su historia. La actriz Elizabeth Berry pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie, a la que va a interpretar en la película, provocando que la dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior.

¿Dónde verla? En Netflix (Estados Unidos y Canadá). La película también llega a los cines de México el 2 de febrero del 2024.

4. “Anatomy Of a Fall”

Hay algo muy interesante en narrar un juicio tan complejo sin posicionarse y darnos esa responsabilidad a los espectadores. Nunca nos subestima. “Anatomía de una caída” de Justine Triet también nos ofrece una de las mejores actuaciones del año, con la extraordinaria Sandra Hüller como protagonista.

¿De qué trata? Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira

¿Dónde verla? En iTunes y Google Play. Tras su lanzamiento en España, la película llega a los cines de México el 1 de febrero del 2024.

3. “Past Lives”

“Past Lives” de Celine Song se vende como una historia de amor, pero es más que eso. Es la palmadita en la espalda que necesitamos todos los que sabemos que, por cada decisión que tomamos, estamos renunciando a “la vida que pudo ser”. Se lleva el título a la ópera prima del año. Preciosa.

¿De qué trata? La familia de Nora emigra a Canadá cuando ella tiene 10 años. Pierde el contacto con su amor de la infancia. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, se reencuentra con él online.

¿Dónde verla? En iTunes y Google Play.

2. “Barbie”

Cuando Greta Gerwig anunció que dirigiría “Barbie”, le tenía fe a la cinta... pero ni en mis sueños más locos creí que sería tan buena. Lo cierto es que pocas veces sentí mi experiencia como mujer tan abrazada como cuando vi esta película. La directora logró darle amor a mi niña interior, con temazos de por medio, actuaciones geniales y una puesta en escena brillante. ¡Larga vida a la kenergy!

¿De qué trata? Barbie vive en Barbieland donde todo es ideal y lleno de música y color. Un buen día decide conocer el mundo real. Cuando el CEO de Mattel se entere, tratará de evitarlo a toda costa y devolver a Barbie a una caja.

¿Dónde verla? En HBO Max (a nivel internacional), iTunes y Google Play.

1. “Killers Of The Flower Moon”

Desde las actuaciones, pasando por la fotografía, los vestuarios, el guion, cada uno de los aspectos técnicos y hasta la dirección... Todo en “Los asesinos de la luna” refleja lo monumental que puede ser el cine para una de sus premisas más básicas: contar una buena historia.

Y es que mientras el maestro Scorsese siga con vida, siempre tendrá la capacidad de encantar a una sala entera con una obra de arte. Esta cinta es una prueba de ello.

¿De qué trata? Miembros de la tribu Osage de los Estados Unidos, son asesinados bajo misteriosas circunstancias en la década de 1920 provocando una importante investigación por el FBI involucrando a J. Edgar Hoover.

¿Dónde verla? En iTunes y Google Play.

