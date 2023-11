El subgénero cinematográfico “whodunnit” es uno de los favoritos de miles de personas. Este término nace de la expresión “Who [has] done it?”, que se traduce literalmente como “¿Quién lo ha hecho?” y, por lo tanto, reúne varios títulos de ficción centrados en el enigma sobre la identidad del autor de un crimen. Usualmente, estas historias tienen a varios sospechosos y a un carismático detective liderando la investigación, lo que hace que el camino por hallar la respuesta sea muy entretenido. En este contexto, quizá quieras disfrutar de algunas de las cintas que proponen este tipo de premisas y, para tu buena suerte, has llegado al lugar correcto. En esta nota, te presento las 10 mejores películas con un misterio por resolver. ¡Espero que las disfrutes en tu próxima maratón!

Vale precisar que este subgénero de la ficción nació en la novela policiaca, con autores como Agatha Christie, Nicholas Blake, G. K. Chesterton, Christianna Brand y Edmund Crispin como máximos representantes.

Así, Hollywood no tardó mucho en adaptar sus novelas a la gran pantalla, junto a películas con guiones originales que supieron captar la esencia de estos textos. Ahora sí... ¡conoce algunas de ellas!

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS CON UN MISTERIO POR RESOLVER?

10. “Clue” (1985)

Empiezo la lista con “Siete sospechosos”, cinta de comedia dirigida por Jonathan Lynn y protagonizada por estrellas de la talla de Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Christopher Lloyd y Michael McKean.

¿De qué trata? En una gran y apartada mansión victoriana se reúnen varios personajes pintorescos para cenar ante una misteriosa invitación de un anfitrión desconocido. Todos ellos tienen secretos que ocultar, por los que son vilmente chantajeados desde hace años. Cuando la casa se queda a oscuras por culpa de un momentáneo apagón de luz, el chantajista aparece asesinado en el salón.

¿Cómo ver? “Clue” está disponible en Amazon Prime Video (Estados Unidos) y en iTunes.

9. “Gosford Park” (2001)

“Gosford Park: Crimen de medianoche” es un film de Robert Altman, escrito por el guionista Julian Fellowes. El proyecto se ambienta en los años 30 y tiene a los artistas Kelly MacDonald, Emily Watson, Maggie Smith, Clive Owen y Richard E. Grant liderando el amplio reparto.

¿De qué trata? Mientras una partida de caza se reúne en una finca, nadie sabe que antes de que acabe el fin de semana alguien será asesinado dos veces. La policía está desconcertada, pero los criados, que todo lo ven y todo lo oyen, saben que casi todo el mundo tiene un motivo.

¿Cómo ver? “Gosford Park” está disponible en iTunes y Amazon.

8. “Identity” (2003)

James Mangold dirige “Identidad”, una producción escrita por Michael Cooney. En el elenco, destacan nombres como John Cusack, Ray Liotta y Alfred Molina.

¿De qué trata? Diez extraños se ven atrapados por una terrible tormenta: un conductor de limusinas, una estrella de televisión de los años 80, un policía que escolta a un asesino, una prostituta, una pareja de recién casados y una familia en crisis; todos se cobijan en un lúgubre motel. Pero el alivio de haber encontrado refugio pronto se ve sustituido por el miedo cuando los viajeros empiezan a morir uno por uno.

¿Cómo ver? “Identity” está disponible en Starz (Estados Unidos) y en iTunes.

7. “The Thin Man” (1934)

“La cena de los acusados” es un largometraje de W.S. Van Dyke, basado en la novela de Dashiell Hammett. Este clásico del cine está protagonizado por William Powell, Myrna Loy y Maureen O’Sullivan.

¿De qué trata? Un conocido inventor neoyorquino es acusado de varios asesinatos. Entonces, cuando un famoso detective y su esposa se enteran del asunto, ella, movida por el espíritu de aventura, trata de convencer a su marido para que acepte el caso.

¿Cómo ver? “The Thin Man” está disponible en Max (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

6. “Murder on the Orient Express” (1974)

“Crimen en el Expreso de Oriente” del director Sidney Lumet fue la primera adaptación de la novela homónima de Agatha Christie, muchos antes del remake del 2017. En esta cinta, Albert Finney interpreta al icónico Hércules Poirot y está acompañado en el reparto por Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery y Anthony Perkins.

¿De qué trata? Tras cerrar un caso, el detective Hércules Poirot anticipa un viaje tranquilo en el Orient Express. Pero, a bordo, es asesinado un multimillonario muy poco popular, lo que convierte a todos en sospechosos. Así, Poirot utiliza una avalancha en su beneficio y descubre motivos de venganza entre los pasajeros.

¿Cómo ver la película? “Murder on the Orient Express” está disponible en Latinoamérica a través de Amazon Prime Video y MUBI. En Estados Unidos, puedes verla desde iTunes.

5. “Murder by Death” (1976)

“Un cadáver a los postres” se basa en una obra teatral del autor Neil Simon. Está dirigida por Robert Moore y estelarizada por Alec Guinness, David Niven y Maggie Smith.

¿De qué trata? El excéntrico multimillonario Lionel Twain invita a cenar a su castillo a los cinco detectives más importantes de la historia: el chino Sidney Wang, el neoyorquino Dick Charleston, la inglesa Jessica Marbles, el belga Milo Perrier y Sam Diamond, residente en San Francisco. Después de ser recibidos por un mayordomo ciego, Twain les explica durante la cena el motivo de la reunión: a medianoche se producirá un asesinato y el que sea capaz de resolverlo se llevará un millón de dólares.

¿Cómo ver la película? “Murder by Death” está disponible en iTunes y Amazon.

4. “Knives Out” (2019)

Rian Johnson dirige “Entre navajas y secretos”, una entretenida representante del subgénero. En el ambicioso elenco, se encuentran estrellas de la talla de Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette y Christopher Plummer.

¿De qué trata? Cuando el renombrado novelista criminal Harlan Thrombey es encontrado muerto en su finca, el inquisitivo detective Benoit Blanc resulta quedar misteriosamente a cargo de la investigación. Desde la disfuncional familia de Harlan hasta su dedicado personal... Blanc se enfrenta a una red de pistas falsas y mentiras egoístas para tratar de descubrir la verdad detrás de esta muerte prematura.

¿Cómo ver la película? “Knives Out” está disponible en iTunes y Amazon.

3. “Charade” (1963)

Audrey Hepburn y Cary Grant encabezan el reparto de “Charada”, película del director Stanley Donen y el guionista Peter Stone. Esta presenta una entretenida historia, cargada de intriga, romance, thriller y drama.

¿De qué trata? Una mujer es vigilada en Paris por miembros de la embajada americana y por los individuos a los que su difunto esposo defraudó. Ellos la acusan de ocultar el dinero... pero, al parecer, es ajena a toda la maniobra montada por el fallecido.

¿Cómo ver la película? “Charade” está disponible en iTunes y Amazon.

2. “The Big Sleep” (1946)

“El sueño eterno” es un clásico de Howard Hawks, que adapta el libro homónimo de Raymond Chandler. El proyecto es un gran representante del cine negro, con las leyendas Humphrey Bogart, Lauren Bacall y John Ridgely liderando su elenco.

¿De qué trata? El detective Philip Marlowe investiga qué ha ocurrido con un cadáver que ha sido rescatado en el muelle Lido. En el camino, él se enamora de la hija de la familia que lo ha contratado para resolver el misterio.

¿Cómo ver la película? “El sueño eterno” está disponible en Max (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

1. “Sleuth” (1972)

La lista es liderada por “Juego mortal” (también conocida como “El detective”), estupenda producción del director Joseph L. Mankiewicz. Esta se basa en una obra del dramaturgo Anthony Shaffer y está protagonizada por los maestros Laurence Olivier y Michael Caine.

¿De qué trata? Andrew Wyke es un escritor de novelas de misterio al que apasionan las adivinanzas y los juegos de enredo. Un día recibe en su mansión en el campo a Milo Tindle, que regenta varias peluquerías y mantiene una relación sentimental con la esposa de Wyke, con la que piensa casarse. El propósito del encuentro es solucionar los aspectos necesarios, pero van surgiendo varias complicaciones y sorpresas...

