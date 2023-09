“A Haunting in Venice” (también conocida como “Cacería en Venecia” y “Misterio en Venecia”) es la película con la que Hércules Poirot regresa al cine. El icónico personaje creado por la autora Agatha Christie es nuevamente interpretado por el actor británico Kenneth Branagh, quien promete sorprender una vez más al público en esta secuela de “Murder on the Orient Express” (2017) y “Death on the Nile” (2022).

Como sabemos, toda la trilogía cinematográfica es una adaptación de la obra de Christie. Así, esta producción se basa específicamente en la novela “Las manzanas” (título original: “Hallowe’en Party”), en la que el famoso detective debe que resolver el misterio detrás de un nuevo asesinato.

En el elenco, destacan nombres como Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Kelly Reilly y la ganadora del Óscar Michelle Yeoh. Además, se sabe que la galardonada compositora Hildur Guðnadóttir está a cargo de la banda sonora.

¿DE QUÉ TRATA “A HAUNTING IN VENICE”?

“A Haunting in Venice” se desarrolla en la Venecia después de la Segunda Guerra Mundial. Hércules Poirot está retirado y disfruta de sus días de descanso con satisfacción, hasta que asiste de mala gana a una sesión de espiritismo en un palacio de la ciudad.

De esta forma, el trabajo lo llama nuevamente. Resulta que uno de los invitados ha sido asesinado, por lo que nuestro protagonista tiene que volver a usar sus particulares métodos para descubrir una vez más al asesino.

¿Podrá atraparlo? Esperamos averiguarlo pronto.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “A HAUNTING IN VENICE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A HAUNTING IN VENICE”?

El largometraje se estrena en cines de México y Latinoamérica el jueves 14 de septiembre del 2023. Un día después, el viernes 15 de septiembre, el film llegará a Estados Unidos y España.

¿CÓMO VER “A HAUNTING IN VENICE”?

Para ver la producción, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función de tu preferencia.

Se espera también que la película llegue al streaming, semanas después de su distribución en salas.

El póster de la película "“A Haunting in Venice” (Foto: 20th Century Studios)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “A HAUNTING IN VENICE”?

Como mencionamos previamente, Kenneth Branagh lidera el reparto del proyecto. A él lo acompañan un talentoso grupo de intérpretes.

Kenneth Branagh como Hércules Poirot

Kyle Allen como Maxime Gerard

Camille Cottin como Olga Seminoff

Jamie Dornan como el padre de Leopold Ferrier

Tina Fey como Ariadne Oliver

Jude Hill como Leopold Ferrier

Ali Khan como Nicholas Holland

Emma Laird como Desdémona Holland

Kelly Reilly como Rowena Drake

Riccardo Scamarcio como Vitale Portfoglio

Michelle Yeoh como Joyce Reynolds

VIDEO RELACIONADO

Conoce las locaciones y escenarios de las películas de fantasía que creías que no existían, pero en realidad sí. (Fuente: América TV)