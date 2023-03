Michelle Yeoh es considerada por muchos como la gran favorita en la categoría Mejor Actriz de los premios Óscar 2023. La intérprete brilló como Evelyn Wang en la película “Everything Everywhere All at Once”, por lo que ha ido acumulando importantes reconocimientos como el SAG Award, el Golden Globe y el Spirit Award, por solo mencionar algunos galardones.

Así, pese a que tiene a la estupenda Cate Blanchett (TÁR) como principal rival en la contienda, diversos especialistas pronostican que Yeoh será una de las ganadoras en la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pero, ¿quién es Michelle Yeoh? A continuación, te revelamos los principales datos de la biografía y carrera que debes conocer sobre la actriz favorita al Óscar 2023 por “Todo en todas partes al mismo tiempo” de los Daniels.

Michelle Yeoh interpreta a Evelyn Quan Wang en la película "Everything Everywhere All at Once" (Foto: A24)

¿QUIÉN ES MICHELLE YEOH?

Michelle Yeoh es una actriz, modelo y bailarina malaya de origen chino. Inició su carrera en la interpretación con la cinta “The Owl and Dumbo” (1984) y, desde entonces, ha sido parte del elenco de decenas de proyectos para el cine y la televisión.

Por ejemplo, es la protagonista de obras emblemáticas del séptimo arte, como “El mañana nunca muere” y “El Tigre y el Dragón”.

La actriz nació en Malasia en 1962 (Foto: Michelle Yeoh / Instagram)

DATOS PERSONALES DE MICHELLE YEOH

Nombre completo: Michelle Yeoh Choo-Kheng (楊紫瓊)

Nombre de nacimiento: Yeoh Chu-Kheng

Fecha de nacimiento: 6 de agosto de 1962

Lugar de nacimiento: Ipoh, Malaysia

Nacionalidad: Malaya

Edad: 60 años

Idiomas: Malayo, chino e inglés

Signo zodiacal: Leo

Religión: Budismo

Ocupación: Actriz, actriz de voz, productora, modelo y bailarina

Instagram: @michelleyeoh_official

La artista ganó el Spirit Award 2023 como Mejor Actriz (Foto: Michelle Yeoh / Instagram)

MICHELLE YEOH Y SU FORMACIÓN EN LA DANZA

Yeoh estudió ballet desde que tenía 4 años. Más tarde, se formó en la Royal Academy of Dance de Londres, donde obtuvo el título en Danza. Si bien tenía pensado ser bailarina a nivel profesional, tuvo que renunciar a este sueño luego de sufrir una lesión en la columna.

LA CARRERA COMO MODELO DE MICHELLE YEOH

A los 21 años, Michelle regresó a su país natal y ganó el concurso de belleza Miss Malasia. De esta manera, representó a su nación en la competencia Miss Mundo de 1983. Además, participó en diversas campañas publicitarias y, en 1997, la revista People la nombró como una de las 50 personas más bellas del planeta.

MICHELLE YEOH Y SUS INICIOS COMO ACTRIZ

Michelle Yeoh tuvo la oportunidad de aparecer en un comercial de televisión al lado de Jackie Chan. Entonces, en 1984, despertó el interés de algunos productores cinematográficos que la invitaron a ser parte de diversas cintas producidas en Hong Kong.

A pesar de que empezaba a tener una carrera prometedora en la interpretación, interrumpió sus labores entre 1988 y 1992. ¿La razón? Dedicarse por completo a su vida familiar en su matrimonio con el ejecutivo Dickson Poon.

Tras su divorcio, la estrella regresó por la puerta grande, sobre todo en proyectos de artes marciales (Yeoh destacó por realizar sus acrobacias sin la ayuda de dobles). Asimismo, con el tiempo, fundó su propia productora: Mythical Films.

La intérprete en la alfombra roja de los Critics' Choice Movie Awards 2023 (Foto: Michelle Yeoh / Instagram)

LAS PELÍCULAS Y SERIES DE MICHELLE YEOH

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales películas y series de televisión en las que ha trabajado la actriz.

Películas de Michelle Yeoh

1984: “The Owl and Dumbo” como Miss Yeung

1985: “Twinkle, Twinkle Lucky Stars” como la profesora de judo

1985: “Yes, Madam” como la Inspectora

1986: “In the Line of Duty” como la Inspectora Michelle Yip

1987: “Magnificent Warriors” como Fok Ming-Ming

1987: “Atraco casi imposible” como Michelle Yeung Ling

1992: “Police Story III: Supercop” como la Inspectora “Jessica” Yang Chien-Hua

1993: “The Heroic Trio” como Ching

1993: “Butterfly and Sword” como Lady Ko

1997: “The Soong Sisters” como Soong Ai-ling

1997: “El mañana nunca muere” como Wai Lin

2000: “El Tigre y el dragón” como Yu Shu Lien

2002: “The Touch” como Pak Yin Fay

2004: “Silver Hawk” como Lulu Wong / The Silver Hawk

2005: “Memorias de una Geisha” como Mameha

2008: “La momia: la tumba del emperador Dragón” como Zi Yuan

2010: “La leyenda de los invencibles” como Sister Yu

2010: “Reino de los Asesinos” como Zeng Jing / Xi Yu (Drizzle)

2011: “Kung Fu Panda 2″ como Soothsayer

2011: “Amor, Honor y Libertad” como Aung San Suu Kyi

2017: “Guardianes de la Galaxia Vol. 2″ como Aleta Ogord

2018: “Locamente Millonarios” como Eleanor Young

2021: “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” como Ying Nan

2022: “Everything Everywhere All at Once” como Evelyn Wang

2022: “Minions: The Rise of Gru” como la voz de Master Chow

2022: “La Escuela del Bien y del Mal” como la Profesora Emma Anemone

2022: “Avatar: The Way of Water” como la Dra. Karina Mogue

Series de Michelle Yeoh

2015: “Strike Back: Legacy” como Mei Foster / Lieutenant Colonel Han Li Na

2016: “Marco Polo” como Lotus

2017-20: “Star Trek: Discovery” como Capitana Philippa Georgiou y Emperatriz del Imperio Terrano

2018: “Star Trek: Short Treks” como Capitana Philippa Georgiou

2022: “The Witcher: Blood Origin” como Scían

MICHELLE YEOH COMPITE POR EL ÓSCAR 2023 A MEJOR ACTRIZ

Aunque parezca increíble, Michelle Yeoh obtuvo su primera nominación al Óscar recién en el 2023, gracias al éxito “Everything Everywhere All at Once”. En ese sentido, parece que la Academia busca reconocer una destacada trayectoria, de casi 4 décadas, con este galardón.

La estrella, nombrada por la revista Time como “Icon of the year”, destaca constantemente lo difícil que es poder mantenerse activa en Hollywood a determinada a edad. Por ello, sería un mensaje contundente verla con ese trofeo.

“Parece que, cuando los números aumentan, estas cosas se estrechan y comienzas a ser dejada de lado cada vez más. Pero luego miro a Reese Witherspoon y Nicole Kidman y veo que ellas han creado sus propias productoras porque no van a sentarse a esperar a un lado”, le dijo a The Envelope.

Cabe resaltar que la 95° gala de los premios Óscar se celebrará el domingo 12 de marzo del 2023 y “Todo en todas partes al mismo tiempo” lidera las listas de preferencias, con 11 nominaciones.

Michelle Yeoh fue nombrada "Icon of the Year" en el 2023 (Foto: Time)

FOTOS DE MICHELLE YEOH

La artista posa con el SAG Award 2023 a Mejor Actriz (Foto: Michelle Yeoh / Instagram)

La celebridad también triunfó en los Globos de Oro 2023 (Foto: Michelle Yeoh / Instagram)