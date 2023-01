“Everything Everywhere All at Once” (”Todo a la vez en todas partes”) es una película que busca triunfar en los premios Óscar 2023. Gracias al estupendo trabajo de su equipo técnico y su destacado reparto, se convirtió en la cinta más nominada en la 95.ª edición de la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Vale resaltar que el largometraje dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert (los Daniels) está protagonizado por estrellas como Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, James Hong y Stephanie Hsu. Así, a lo largo de 139 minutos, somos testigos de una de las propuestas creativas más interesantes del 2022.

En la cinta, Evelyn Wang es una inmigrante china que se ve envuelta en una aventura en la que solo ella puede salvar al mundo explorando otros universos, y encontrándose con vidas que podría haber vivido. Desafortunadamente, esto la lleva a una travesía aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Tuviste alguna duda con el desenlace de la historia? A continuación, descubre cuál es el final explicado (ending explained) de la película “Everything Everywhere All at Once”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”?

Hacia el final de la película, descubrimos que Jobu Tupaki (la variante de Joy) no tenía la intención de pelear. Por el contrario, estaba buscando a Evelyn para compartir su perspectiva: ella puede ver y sentir todo a la vez en todas partes, por lo que cree que nada importa.

De esta manera, intenta convencer a nuestra protagonista de tener esta visión nihilista, mostrándole que, por más que intentó mantener unida a su familia en todos los universos, ella nunca lo consiguió.

Es así que Evelyn estuvo a punto de unirse a Jobu en la destrucción del bagel de todo, con el que se absorbería el multiverso. No obstante, se detiene al escuchar a su esposo Waymond y su punto de vista alternativo, uno mucho más abierto y optimista.

En un universo donde ella es una estrella, él le dice: “Cuando elijo ver el lado bueno de las cosas, no estoy siendo ingenuo. Es estratégico y necesario. Así es como he aprendido a sobrevivir a través de todo”.

Lo cierto es que las palabras del personaje de Ke Huy Quan cobran mayor sentido si consideramos los problemas que tiene con su negocio de lavandería y las dudas en su matrimonio. En teoría, él podría desmoronarse, pero no lo hace: decide enfrentar todos los desafíos a través de la amabilidad.

Al aprender esta lección, Evelyn deja de luchar contra los adversarios de Alphaverse y usa sus poderes para brindarles algún tipo de felicidad. En un mundo alternativo, por ejemplo, ella y la auditora de impuestos Deirdre Beaubeirdre están enamoradas. Entonces, la mujer les devuelve la esperanza.

Michelle Yeoh es la protagonista de "Everything Everywhere All at Once" (Foto: A24)

EL SIGNIFICADO DEL FINAL DE “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”

Al volver a su universo de origen, Evelyn le revela a Gong Gong la verdad sobre la relación de Joy y Becky, tiene una conversación honesta con Deirdre y se reconcilia con Waymond.

Sin embargo, esto no es suficiente para Jobu Tupaki, quien intenta acabar con su vida entrando en el bagel. Al mismo tiempo, en el universo inicial, Joy le ruega a su madre que la deje ir.

En estas circunstancias, la protagonista le explica a su hija que, incluso si pudiera estar en cualquier otro lugar, incluso cuando nada tiene sentido, siempre querría estar con ella.

Junto a Waymond y Gong Gong, el personaje de Michelle Yeoh logra salvar a Jobu, quien se da cuenta de que sí hay algo por lo que vale la pena vivir: la familia, siempre y cuando uno esté dispuesto a escuchar. Así, en su realidad, Evelyn abraza a Joy y logran restaurar los universos.

Con el paso del tiempo, la familia regresa al IRS. Evelyn se dirige momentáneamente a sus “yo” alternativos antes de retornar a su universo natal, por última vez.

Finalmente, podríamos decir que quizá nada importa. No obstante, tal como explicó Waymond, solo nosotros podemos elegir lo que realmente importa. Por supuesto, esto incluye su deseo de lavar la ropa y pagar los impuestos al lado del amor de su vida.