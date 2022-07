El multiverso es una de las obsesiones actuales del cine comercial. El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se impone como el mayor ejemplo de que el tema ha sido y seguirá siendo exprimido hasta que el público se aburra. Aunque estas ideas de universos paralelos no es invento del famoso estudio, sí se ha consolidado como uno de los principales productores de estas historias con las que han ganado mucho dinero: están los “Avengers” y otros recientes éxitos como “Spider-Man: No Way Home” o “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

En junio ha aparecido, sin embargo, una cinta que explora las posibilidades infinitas de otros universos al que conocemos y lo ha hecho de una forma que ha sido bien recibida por la audiencia, a poco del estreno de “Doctor Strange 2″.

Se trata de “Todo en todas partes al mismo tiempo” (“Everything Everywhere All at Once” en su idioma original), la cinta de Dan Kwan y Daniel Scheinert, protagonizada por Michelle Yeoh, que ha llevado al multiverso a un punto de locura. Aquí te contamos más de la cinta y dónde puedes verla.

Evelyn entrando en el multiverso (Foto: AGBO)

¿DE QUÉ TRATA “TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO”?

La cinta tiene como protagonista a Evelyn Wang, una ciudadana chino-estadounidense que tiene una lavandería, un negocio propio que está en la mira de una auditora. Bajo el riesgo de cerrar su fuente de ingresos, que de por sí ya es precario, la mujer entra en un estado de estrés muy alto, mientras su vida personal también se va en picada con un matrimonio al borde del divorcio y una hija rebelde.

Cuando Evelyn, su esposo Waymond Wang y su padre Gong Gong vayan al Servicio de Impuestos Internos para salvar su local, ella descubrirá que ha sido elegida para combatir a Jobu Tupaki, una joven maligna que quiere desaparecer todos los universos. Un Waymond de otra realidad tomará el cuerpo de su esposo para explicarle la situación y convencerla de cómo debe luchar.

Así es el argumento principal de la película, pero hay mucho más detrás. Y el principal disparador del verdadero conflicto es que la villana de la que tanto hablan es su hija Joy. Por ello, le resulta muy difícil pelear contra ella e intenta salvarla.

En realidad, la cinta recién estrenada tiene dos historias, la medianamente oculta es la depresión de Joy, quien ya no tiene deseos de vivir al estar empantanada en la incertidumbre y la soledad. El camino de Evelyn por los multiverso es para entender a su hija y valorar su vida, aunque no fuera lo que había imaginado al dejar China por Estados Unidos.

De esta manera, la cinta tiene su gran logro al dar la forma de las infinitas posibilidades, vidas, realidades y otros aspectos de lo que hubiera o soñaba Evelyn con su vida. Los cambios de escena, el quiebre de la pantalla y hasta las variaciones más locas y ridículas son un logro del filme.

Porque la historia camina por el filo de lo bochornoso con parodias de otras películas, sin desentonar tanto incluso en las más bellas como “In the Mood for Love” de Wong Kar-Wai, consiguiendo un lenguaje fuera de lo común, pero bien puesto pese a los chistes más básicos.

Lo terrible de la película es el desalentador mensaje de su final conservador, resignado, que refuerza y justifica el lado más corrosivo y salvaje del actual sistema: una persona pobre, asfixiada por las deudas, muy agotada, que pese a eso debe sonreír por vivir el sueño americano.

Evelyn luchando contra sus enemigos (Foto: AGBO)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO”?

Michelle Yeoh como Evelyn Wang

Ke Huy Quan como Waymond Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang / Jobu Tupaki

James Hong como Gong Gong

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra

Tallie Medel como Becky

Jenny Slate como Big Nose

Harry Shum Jr. como Chad

Biff Wiff como Rick

Sunita Mani como TV Musical - Reina

Aaron Lazar como TV Musical - Soldado

Audrey Wasilewski como Oficial Alpha RV

Daniel Scheinert como Gerente de Distrito

Andy Le como Alpha Jumper

Brian Le como Alpha Jumper

Evelyn cuando se convirtió en una piedra con ojos de peluche (Foto: AGBO)

¿CÓMO VER “TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO”?

La película “Todo en todas partes al mismo tiempo” ha llegado a los cines a nivel mundial. Además, se puede ver de manera online en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y Apple TV para el público de Estados Unidos. Todavía se espera la confirmación de la fecha para Latinoamérica y España.

TRÁILER DE “TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO”