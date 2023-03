“Todo en todas partes al mismo tiempo” (“Everything Everywhere All at Once” en su idioma original y “Todo a la vez en todas partes” en España), película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, y protagonizada por Michelle Yeoh, es una de las favoritas de la edición 95 los Premios Óscar.

Pero, ¿sabías que inicialmente Jackie Chan fue considerado para el papel protagónico, mientras que Michelle Yeoh tenía un papel secundario como su esposa? Sin embargo, el artista marcial de 68 años rechazó la oferta y los directores tuvieron que reescribir el guion.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert decidieron invertir los roles de estos personajes y convertir a Michelle Yeoh en la protagonista. “Cambiar los personajes lo hizo más personal, lo que nos dio una gran cantidad de experiencia para impregnar la historia. De repente, se volvió mucho más fácil escribir e imaginar”, explicaron a The Hollywood Reporter.

Evelyn Wang junto a su esposo Waymond Wang y su hija Joy Wang en la película "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Foto: A24)

¿CÓMO SE ENTERÓ MICHELLE YEOH?

Durante una entrevista para The Guardian, la actriz que obtuvo críticas positivas en los medios por su interpretación en “Todo en todas partes al mismo tiempo” y ganó en los Premios Globos de Oro y en los Premios SAG en la categoría de Mejor Actriz, se enteró cuando de que no fue la primera opción cuando Jackie Chan le envió un mensaje de felicitación por el éxito de la película.

“Jackie en realidad me envió un mensaje de texto. Él me dijo: ‘Vaya, escuché cosas increíbles sobre tu película. ¿Sabías que los chicos vinieron a verme a China?’ Y yo dije: ‘¡Sí, te lo pierdes, hermano!’”, señaló Michelle Yeoh.

La actriz nominada a los Oscar 2023 agregó en conversación con THR: “Lo que necesito es que me desafíen, que los directores me miren de una manera diferente. A lo largo de los años, mis personajes han sido fuertes. Entonces, cuando leí el guion, pensé: ‘¡Vaya! ¿Qué?’”.

Michelle Yeoh como Evelyn Wang en la película "Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo" (Foto: A24)

FUE LA MEJOR DECISIÓN

Daniel Kwan y Daniel Scheinert admitieron que la decisión de eliminar el personaje inicial de Michelle Yeoh y transformarla en la protagonista de “Everything Everywhere All at Once” fue lo mejor que pudieron haber hecho, ya que influyó en el éxito de la comedia dramática.

“Estábamos teniendo problemas para descifrar el reparto de la figura paterna, y uno de nosotros comenzó a preguntarse qué sucedería si tomamos el personaje de Michelle y lo descartamos y ella se convierte en la protagonista. Y la película se abrió de una manera completamente diferente”, indicaron.