La película “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) llegará muy pronto al streaming. Dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert (Los Daniels), esta producción fue una de las grandes sorpresas del año 2022.

Lo cierto es que, con una creativa historia sobre multiversos, la cinta consiguió 11 nominaciones a los premios Oscar. Es decir, el film protagonizado por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, fue el máximo nominado del evento.

¿Quieres saber cómo puedes ver el largometraje por streaming? En las siguientes líneas, te revelamos desde cuándo puedes disfrutar de la comedia de manera online, desde Amazon Prime Video.

¿DE QUÉ TRATA “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”?

La película se centra en Evelyn, una heroína inesperada interpretada por Michelle Yeoh. Mientras su lavandería es auditada por el Servicio Interno de Impuestos (IRS), ella descubre que puede conectarse con versiones de universos paralelos de sí misma. De esta manera, deberá evitar que un ser poderoso destruya el multiverso.

Así se lee en la sinopsis oficial de “Everything Everywhere All at Once”: “Una inmigrante china-estadounidense se siente agotada y no puede resolver sus problemas económicos. La historia da un giro cuando se ve arrastrada involuntariamente a una increíble aventura, en la que sólo ella puede salvar el mundo explorando otros universos relacionados con las vidas que podría haber llevado”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”

¿CÓMO VER “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” POR STREAMING?

“Everything Everywhere All at Once” se estrenará el viernes 24 de febrero a través de Amazon Prime Video Latinoamérica. En ese sentido, solo necesitas de una cuenta en la popular plataforma de streaming para ver la película.

Vale precisar que la ficción de A24 se lanzó en cines de Estados Unidos en marzo del 2022 y llegó a América Latina a mediados de ese año. Actualmente, está disponible en algunas salas alrededor del mundo, debido a su popularidad en la temporada de premios.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”?

Michelle Yeoh como Evelyn Quan Wang

Stephanie Hsu como Joy Wang

Ke Huy Quan como Waymond Wang

James Hong como Gong Gong

Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdre

Jenny Slate como Debbie

Harry Shum Jr. como Chad

Stephanie Hsu como Joy Wang en la película "Everything Everywhere All at Once" (Foto: A24)

¿EN QUÉ CATEGORÍAS DE LOS OSCARS 2023 ESTÁ NOMINADA “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”?

Como mencionamos previamente, “Todo en todas partes al mismo tiempo” está nominada en 11 categorías de los premios Oscar 2023. Te las detallamos, a continuación:

Mejor película Mejor dirección (Dan Kwan y Daniel Scheinert) Mejor actriz principal (Michelle Yeoh) Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan) Mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis) Mejor actriz de reparto (Stephanie Hsu) Mejor guion original (Dan Kwan y Daniel Scheinert) Mejor montaje (Paul Rogers) Mejor banda sonora (Son Lux) Mejor canción (Ryan Lott, David Byrne y Mitski) Mejor vestuario (Shirley Kurata)