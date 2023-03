Los Premios Óscar 2023 están a la vuelta de la esquina. El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la gala más importante del séptimo arte donde se premiará a los filmes y a los actores que han tenido un gran papel en las distintas películas durante todo el 2022. Dentro de los nominados se encuentran Michelle Yeoh, quien es una de las favoritas para ganar la estatuilla junto a Cate Blanchett. Sin embargo, un hecho muy en particular de la primera ha puesto en peligro su candidatura ¿Qué pasó?

Michelle Yeoh Choo-Kheng es una reconocida actriz, modelo y bailarina nacida en Malasia. Ha sido parte de importantes películas como “Moonlight Express”, “La leyenda de los invencibles”, “La momia”, “Kung Fu Panda”, “Sunshine”, entre otras.

Las últimas producciones en las que participó fueron “Avatar: The Way of Water” y “Everything Everywhere All at Once”. Por esta última, fue nominada en la categoría a Mejor Actriz.

Por su parte, Cate Blanchett es una actriz australiana que a lo largo de su trayectoria ha conseguido ganar cuatro estatuillas de la Academia. En este 2023 también buscará tener uno más debido a que fue nominada por la película “Tár”.

A Blanchett también se le ha visto en importantes producciones como “Thor: Ragnarok”, “La Cenicienta”, “Carol”, “El hobbit”, entre otras.

Pero un hecho que ha llamado la atención de los fans del séptimo arte es que se ha conocido que puede peligrar la candidatura de Michelle Yeoh y quedaría, aparentemente, fuera de competencia en los Premios Óscar.

Michelle Yeoh también triunfó en los Globos de Oro 2023 (Foto: Michelle Yeoh / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON MICHELLE YEOH?

Michelle Yeoh y Cate Blanchett son dos reconocidas actrices que buscarán alzar la estatuilla en los Premios Óscar. Si bien su participación en sus respectivas películas ha sido impresionante, un hecho en particular podría dejar fuera de carrera a la primera.

¿Qué pasó? Una noticia de la que muchos medios internacionales hablan es que Michelle Yeoh decidió compartir un artículo de la revista Vogue. Según el portal Fuera de poco, en ese artículo no solo se compara a la actriz asiática con Cate Blanchett, sino que además se explica los motivos por los cuales Michelle debería ser la única ganadora.

¿DE QUÉ TRATA LA PUBLICACIÓN?

El 7 de marzo ocurrió un hecho que sorprendió a todo el mundo. Y es que según Que ver, Michelle Yeoh compartió en Instagram un artículo periodístico titulado “It’s Been Over Two Decades Since We’ve Had a Non-White Best Actress Winner. Will That Change in 2023?” (Han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca a la mejor actriz. ¿Cambiará eso en 2023?)”.

Tras ello, la artista asiática decidió borrar la publicación en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a Que ver, la nota compartida por la actriz se enfoca en el hecho de que en la mayoría de casos han sido personas blancas las que han ganado este tipo de premios. Asimismo, se precisa que fue en el 2002 cuando Halle Berry, actriz afroamericana, ganó una estatuilla.

Cate Blanchett en una de las mejores interpretaciones de su carrera como Lydia en "Tár" (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LOS PREMIOS ÓSCAR SOBRE ESTO?

El portal Fuera de foco indica que según el reglamento de los Premios Óscar queda estrictamente prohibido “la publicación de anuncios, páginas, redes sociales o cualquier forma de comunicación pública hecha por cualquier persona directamente involucrada para un filme elegible en La Academia que intente hablar de manera negativa o derogatoria sobre otro filme en competencia”.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES?

Teniendo en cuenta que el reglamento de los Premios Óscar prohíbe que un artista hable respecto a la competencia y si esto se desobedece hay algunas sanciones que podrían aplicarse.

En ese sentido, el portal Es de Latino, sostuvo que la sanción es:

Pérdida de la nominación.

Expulsión de la Academia.

NOMINADAS A “MEJOR ACTRIZ” EN LOS PREMIOS ÓSCAR 2023

Cate Blanchett - Película “Tár”

Ana de Armas - Película “Blonde”

Andrea Riseborough - Película “To Leslie”

Michelle Williams - Película “Los Fabelman”

Michelle Yeoh - “Todo a la vez en todas partes”

Michelle Yeoh como Scian en "The Witcher: Blood Origin" (Foto: Netflix)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MICHELLE YEOH

¿QUIÉN ES MICHELLE YEOH?

Michelle Yeoh es una actriz, modelo y bailarina malaya de origen chino. Inició su carrera en la interpretación con la cinta “The Owl and Dumbo” (1984) y, desde entonces, ha sido parte del elenco de decenas de proyectos para el cine y la televisión.

Por ejemplo, es la protagonista de obras emblemáticas del séptimo arte, como “El mañana nunca muere” y “El Tigre y el Dragón”. MÁS DETALLES AQUÍ