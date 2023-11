El Día de Acción de Gracias es una de las fiestas nacionales más importantes en Estados Unidos, ya que es la fecha en la que las familias se reúnen para agradecer por todo lo bueno que les pasó en el año. Así, como podrás imaginar, las tramas de diversas producciones audiovisuales se han centrado en esta celebración. ¿Te gustaría conocer algunas de ellas? Pues, a continuación, te presento la lista de las 10 mejores películas sobre Thanksgiving. ¡Espero que las disfrutes en tu próxima maratón!

Vale precisar que este día festivo se conmemora cada cuarto jueves de noviembre y, por su proximidad a diciembre, también marca el comienzo de la temporada navideña.

En ese sentido, las cintas de la selección se ambientan en el famoso invierno estadounidense, cargado de nieve. Ahora sí, ¡vamos con el listado!

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS SOBRE EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS?

10. “Thanksgiving” (2023)

Empiezo la lista con “Viernes negro”, película que nació de un falso tráiler que Eli Roth creó para la película doble “Grindhouse” de Quentin Tarantino y Robert Rodriguez. Se presenta como una cinta de terror protagonizada por Patrick Dempsey.

¿De qué trata? Tras un Black Friday en el que se producen disturbios que acaban en tragedia, un misterioso asesino inspirado en Acción de Gracias aterroriza Plymouth, en Massachusetts (lugar de origen de la célebre festividad).

¿Cómo ver la película? “Thanksgiving” se estrenó en cines de Estados Unidos y España el pasado 17 de noviembre del 2023. Llegará a cines de México a partir del 30 de noviembre.

9. “Free Birds” (2013)

La cuota de animación la trae “Dos pavos en apuros”, proyecto de los estudios Reel FX Creative y Relativity. Está dirigido por Jimmy Hayward y narra una aventura para toda la familia.

¿De qué trata? Un par de pavos descubren una máquina del tiempo y deciden utilizarla para volver atrás en el tiempo al primer Día de Acción de Gracias para impedir convertirse en parte del menú.

¿Cómo ver la película? “Free birds, vaya pavos” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica) y Starz (Estados Unidos).

8. “Deadfall” (2012)

“Atrapados” es un thriller dramático de Stefan Ruzowitzky. En el elenco, nos encontramos con estrellas de la talla de Eric Bana y Olivia Wilde.

¿De qué trata? Los hermanos Addison (Bana) y Liza (Wilde) huyen de un atraco a un casino que termina con un accidente de coche y un policía estatal muerto. Así, mientras Addison provoca el caos por todo el país, Liza es rescatada por el ex boxeador Jay (Charlie Hunnam), quien se dirige a casa en Acción de Gracias.

¿Cómo ver la película? “Deadfall” está disponible en Max (Estados Unidos).

7. “Tower Heist” (2011)

La comedia llega con “Robo en las alturas”, película del director Brett Ratner. Cabe resaltar que la producción tiene un reparto de lujo, en el que destacan: Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick, Michael Peña, Judd Hirsch y Stephen Henderson.

¿De qué trata? Luego de que los trabajadores de un lujoso condominio en Central Park descubren que el multimillonario del penthouse robó sus jubilaciones, traman una venganza: un atraco en pleno Thanksgiving para recuperarlas.

¿Cómo ver la película? “Tower Heist” está disponible en Star Plus (Latinoamérica) y Hulu (Estados Unidos).

6. “Home for the Holidays” (1995)

Si buscas una sátira cargada de humor negro, “Feriados en familia” es la opción perfecta para ti. El film está dirigido por Jodie Foster y cuenta con las actuaciones principales de Holly Hunter y Robert Downey Jr.

¿De qué trata? Una madre soltera, quien acaba de perder su trabajo, se resiste a viajar a casa para asistir a la temida cena anual de Acción de Gracias de sus familiares. Sin embargo, cuando su hija abandona sus planes de vacaciones, ella debe soportar el caos que rodea a su disfuncional familia.

¿Cómo ver la película? “Home for the Holidays” está disponible en Paramount Plus (Estados Unidos).

5. “The Humans” (2021)

“Los humanos” es la adaptación cinematográfica de la obra teatral homónima, finalista del Premio Pulitzer de Drama. Está dirigida por su propio autor, Stephen Karam, y lleva la marca del estudio A24.

¿De qué trata? Ambientada en un dúplex de antes de la guerra en Manhattan. La familia Blake se reúne con normalidad para celebrar el Día de Acción de Gracias hasta que la oscuridad se cierne sobre el edificio y empiezan a suceder cosas extrañas.

4. “Planes, Trains and Automobiles” (1987)

Steve Martin y John Candy lideran el reparto de “Mejor solo que mal acompañado”, una entretenida “road movie” escrita y dirigida por John Hughes.

¿De qué trata? Un vendedor de cortinas de ducha y un estirado agente de publicidad tienen asientos contiguos en el vuelo que los lleva a casa para celebrar el Día de Acción de Gracias. Pero el avión, luego el tren y posteriormente el automóvil en el que viajan sufrirán muchos percances y los dos personajes, que mantienen una tensa relación, tendrán que colaborar juntos para poder llegar a su hogar a tiempo.

¿Cómo ver la película? “Planes, Trains and Automobiles” esta disponible de manera gratuita en Pluto TV (Latinoamérica) y vía streaming en Paramount Plus (Estados Unidos).

3. “One Special Night” (1999)

“Una noche especial” es un drama romántico protagonizado por dos íconos del cine: Julie Andrews y James Garner. El largometraje está dirigido por Roger Young y cuenta con un guion de Nancey Silvers.

¿De qué trata? Catherine y Robert, ambos de edad madura, se conocen casualmente una noche del día de Acción de Gracias y se ven obligados a pasar la noche en un refugio, debido a una fuerte tormenta. Meses más tarde vuelven a encontrarse y deciden iniciar una relación.

¿Cómo ver la película? En Latinoamérica y Estados Unidos, “One Special Night” está disponible de manera gratuita en Pluto TV y vía streaming a través de Amazon Prime Video.

2. “Pieces of April” (2003)

Peter Hedges escribe y dirige “Momentos de perdón”, la comedia dramática con la que Patricia Clarkson fue nominada al Óscar como Mejor Actriz de Reparto. En el film, una joven Katie Holmes asume el rol protagónico.

¿De qué trata? La distanciada hija mayor de una familia disfuncional decide organizar la cena de Acción de Gracias en su pequeño apartamento de Manhattan. ¿Qué podría salir mal?

¿Cómo ver la película? “Pieces of April” está disponible en Max (Estados Unidos).

1. “The Ice Storm” (1997)

La lista es liderada por “La tormenta de hielo”, una obra dramática del aclamado director Ang Lee. La película fue galardonada con el Mejor Guion en el Festival de Cannes y cuenta con las actuaciones de estrellas como Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver, Christina Ricci, Tobey Maguire y Elijah Wood.

¿De qué trata? La familia Hood está perdiendo el control. Benjamin bebe cada vez más y su esposa, Elena, está perdiendo la paciencia con sus mentiras. Por otro lado, su hijo persigue a una chica en la ciudad... mientras la hija explora los armarios de licores y los cajones de lencería de sus vecinos. Entonces, en la noche de Acción de Gracias, una serie de acontecimientos los lleva a replantearse su vida.

¿Cómo ver la película? “The Ice Storm” está disponible en Max (Estados Unidos).

