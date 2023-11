Diana de Gales fue una de las figuras más importantes de la realeza británica. El encanto y carisma de la recordada Lady Di hizo que sea merecedora del apelativo “La princesa del pueblo” y logró que su historia sea abordada en diversos proyectos de la industria audiovisual. Así, quizá te gustaría saber cuáles son las mejores series y películas sobre ella. Entonces, te recomiendo que prestes atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que esta selección se compone de diversos documentales, miniseries y largometrajes que narran importantes pasajes de la vida de Lady Diana Spencer.

En ese sentido, nos encontramos con hechos claves de su biografía, como su matrimonio con quien ahora es el rey Carlos III del Reino Unido, la relación que mantuvo con sus hijos y su trágica muerte en 1997.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES SERIES Y PELÍCULAS SOBRE LA PRINCESA DIANA DE GALES?

10. “The Story of Diana” (2017)

Empiezo la lista con esta serie documental de dos episodios. Bajo la dirección de Rebecca Gitlitz, el proyecto nos presenta el testimonio del hermano de Diana y otras personas que conocían muy bien a la princesa.

¿De qué trata? La producción recoge las entrevistas más exhaustivas jamás realizadas sobre la mujer conocida como la Princesa del Pueblo. Así, no solo explora los notables capítulos de la vida de Diana, sino que también profundiza en las formas en que su historia sigue siendo relevante hoy en día.

¿Cómo ver la miniserie? “The Story of Diana” está disponible para alquilar o comprar en Amazon.

El póster de la serie documental "The Story of Diana" (Foto: ABC)

9. “Diana: The Interview That Shocked the World” (2020)

A lo largo de 90 minutos, este documental de Edward McGown se centra en una de las entrevistas más impactantes que escuchó el pueblo británico: la que le concedió Diana de Gales a la BBC en 1995.

¿De qué trata? En uno de los momentos más memorables de la historia de la televisión, la princesa Diana se sincera sobre su matrimonio con el príncipe Carlos y su vida como miembro de la familia real.

¿Cómo ver el documental? “Diana: La entrevista que impactó al mundo” está disponible en Amazon.

8. “Diana: 7 Days That Shook The Windsors” (2017)

Titulado al español como “Diana: La muerte que conmocionó al mundo”, este documental de Ben Ryder nos traslada a los 7 días posteriores al deceso de la querida “Princesa del pueblo”.

¿De qué trata? Sigue las secuelas de la muerte de la princesa Diana en 1997, cuando la familia real británica estuvo a punto de perder su lugar en el corazón de la nación.

¿Cómo ver el documental? “Diana: 7 Days That Shook The Windsors” está disponible en iTunes.

Escena del documental "Diana: 7 Days That Shook The Windsors" (Foto: Blakeway Productions)

7. “Diana’s Last Summer” (2007)

Este telefilm de John Moulson trata de reconstruir lo que realmente ocurrió en el último día de vida de Lady Di, desde la perspectiva de los paparazzi que la seguían.

¿De qué trata? Narra los últimos días de Diana, Princesa de Gales, a través del testimonio de los hombres que la fotografiaron en aquellas fatídicas fechas.

6. “Charles & Di: The Truth Behind Their Wedding” (2019)

“Carlos y Diana: la verdad sobre su boda” es un documental de Duncan Singh enfocado en los días previos a uno de los enlaces matrimoniales más famosos entre los “royals”. Lamentablemente, no todo habría sido un “cuento de hadas” en la ceremonia.

¿De qué trata? Esta producción examina la semana previa a la boda real del Rey Carlos III y la Princesa Diana en julio de 1981.

¿Cómo ver el documental? “Charles & Di: The Truth Behind Their Wedding” está disponible en Amazon.

5. “Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” (2017)

Los príncipes William y Harry son parte crucial de este íntimo documental, dirigido por Ashley Gething. Además, el film recopila el testimonio de amigos cercanos de Lady Di, tales como Elton John.

¿De qué trata? Una visión reveladora de la princesa Diana a través de las reflexiones personales de sus hijos, amigos y familiares. Además, recuerda sus contribuciones públicas a través de sus trabajos de caridad.

¿Cómo ver el documental? “Diana, nuestra madre: su vida y legado” está disponible en Max (Estados Unidos) y en iTunes.

4. “Spencer” (2021)

La estrella Kristen Stewart asume el papel de Diana de Gales en esta galardonada cinta de Pablo Larraín, centrada en tres días cruciales de la vida de la princesa.

¿De qué trata? Atravesando delicados problemas de salud mental durante unas vacaciones de Navidad con la familia real en su finca de Norfolk, Inglaterra, Diana Spencer toma una decisión definitiva sobre su matrimonio con el príncipe Carlos.

¿Cómo ver la película? “Spencer” está disponible en Latinoamérica a través de HBO Max y Amazon Prime Video (también en España). Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verla vía Hulu.

3. “Diana: In Her Own Words” (2017)

Este documental de Tom Jennings recopila las grabaciones que la princesa Diana realizó para un libro biográfico, escrito por Andrew Morton. Así, podemos escuchar su historia “en primera persona”.

¿De qué trata? En 1991, la Princesa Diana concedió una serie de entrevistas secretas grabadas por un amigo íntimo para un periodista que escribía un libro sobre su vida. Esta es su versión de la historia.

¿Cómo ver el documental? “Diana: In Her Own Words” está disponible de manera gratuita en el canal de YouTube de National Geographic.

2. “The Princess” (2022)

“The Princess” es uno de los documentales más completos alrededor de la figura de Lady Di. Escrito y dirigido por Ed Perkins, tiene una duración de 109 minutos.

¿De qué trata? Producción sobre la historia de la princesa Diana, contada exclusivamente a través de material de archivo contemporáneo, creando una atrevida e inmersiva narración sobre su vida y su muerte. Además, se explora el profundo impacto que estos eventos marcaron en la actitud pública hacia la monarquía.

¿Cómo ver el documental? “The Princess” está disponible en Max (Estados Unidos) y en iTunes a nivel internacional.

1. “The Crown” (2016-2023)

La lista es liderada por esta emblemática serie creada por Peter Morgan. Si bien la producción se centra en la reina Isabel II, podemos conocer más de Diana de Gales a partir de la temporada 4.

Cabe resaltar que, a lo largo de la ficción, la princesa ha sido interpretada por las estrellas Emma Corrin y Elizabeth Debicki.

¿De qué trata? Esta dramatización, inspirada en hechos reales, relata la vida de la reina Isabel II y los sucesos políticos y personales que han definido su reinado.

¿Cómo ver la serie? “The Crown” está disponible alrededor del mundo en Netflix.

VIDEO RELACIONADO

La quinta temporada de la serie "The Crown" trae un nuevo reparto que ha sorprendido a muchos por el gran parecido de los actores a sus personajes en la vida real. ¿Quieres saber quién es quién ahora que la historia se sitúa en la década de los 90? Te lo contamos en este video.