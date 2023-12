La película “The Boy and the Heron” (título original: “Kimitachi wa dô ikiru ka”, en Latinoamérica: “El niño y la garza” y en España: “El chico y la garza”) es la producción con la que el maestro Hayao Miyazaki y el emblemático Studio Ghibli regresaron al cine en el 2023. Así, como digna representante de la animación, ya ha conquistado el corazón de miles espectadores alrededor del mundo, incluido el público de habla inglesa. En ese sentido, quizá te gustaría conocer la lista de personajes y actores en inglés de la cinta. ¡Y seguro te llevarás más de una sorpresa con las estrellas de Hollywood del elenco! Por ello, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el largometraje también es conocido como “How Do You Live?”, título de la novela de Genzaburo Yoshino -publicada en 1937- en la que se basa la trama principal.

De esta forma, “The Boy and the Heron” nos muestra el crecimiento psicológico de un adolescente a través de interacciones con sus amigos y su tío. Obviamente, con la magia a la que nos tiene acostumbrados Ghibli.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES Y ACTORES EN INGLÉS DE “THE BOY AND THE HERON”?

1. Luca Padovan como Mahito Maki

Para averiguar quién es quién en la película de Hayao Miyazaki, empezamos con el protagonista: Mahito Maki. Él es un chico que debe lidiar con una dura pérdida, mientras se muda a una casa en el campo.

El actor que lo interpreta en inglés es Luca Padovan, estadounidense a quien hemos visto en las series “You” y “Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island”.

El joven actor le da voz a Mahito Maki en la película “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki (Fotos: Luca Padovan / Instagram y Studio Ghibli)

2. Robert Pattinson como The Grey Heron (La Garza Real)

Robert Pattinson también participa en el doblaje, dándole voz a la garza que trata de engañar al pequeño Mahito. Como advertencia, debes saber que su interpretación es completamente distinta a cualquiera de sus trabajos actorales previos.

La estrella británica es famosa por las producciones “Twilight”, “Harry Potter and the Goblet of Fire”, “Tenet”, “The Batman”, “The Lighthouse” y “Water for Elephants”.

Robert Pattinson le da voz a La Garza Real en la película “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki (Fotos: AFP / Studio Ghibli)

3. Christian Bale como Shoichi Maki

Al igual que Pattinson, Christian Bale también le dio vida a Batman en la ficción y, curiosamente, ambos coinciden en el elenco de “The Boy and the Heron”.

Bale es la voz de Shoichi Maki y, entre sus proyectos previos, se incluyen: “The Prestige”, “American Psycho”, “The Machinist”, “Public Enemies”, “American Hustle” y “The Fighter”.

Christian Bale le da voz a Shoichi Maki en la película “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki (Fotos: AFP / Studio Ghibli)

4. Mark Hamill como Granduncle (el Tío Abuelo)

Mark Hamill, la leyenda de la franquicia “Star Wars”, asume el papel del tío abuelo de Mahito Maki en el largometraje animado de Ghibli.

Él también es parte de los elencos de “Kingsman: The Secret Service”, “Village of the Damned”, “Jay and Silent Bob Strike Back”, “Invincible” y “Criminal Minds”.

Mark Hamill le da voz al Tío Abuelo en la película “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki (Fotos: AFP / Studio Ghibli)

5. Florence Pugh como Kiriko

Tras su trabajo en importantes obras como “Oppenheimer”, “Midsommar”, “Black Widow”, “Little Women”, “The Commuter”, “Don’t Worry Darling” y “Lady Macbeth”, la talentosa Florence Pugh le da voz a Kiriko.

Florence Pugh le da voz a Kiriko en la película “The Boy and the Heron” de Hayao Miyazaki (Fotos: AFP / Studio Ghibli)

6. Willem Dafoe como Noble Pelican (Pelícano Noble)

En “The Boy and the Heron”, Willem Dafoe cumple el papel del Pelícano Noble. En su filmografía, se incluyen los títulos: “Spider-Man”, “The Grand Budapest Hotel”, “The English Patient”, “Platoon”, “The Aviator”, “Inside Man” y “Poor Things”.

Otros personajes y actores en inglés de “The Boy and the Heron”:

Karen Fukuhara como Lady Himi

Gemma Chan como Natsuko

Dave Bautista como The Parakeet King (El rey periquito)

Mamoudou Athie, Tony Revolori y Dan Stevens como los periquitos

