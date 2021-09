En los últimos años las telenovelas turcas han tenido gran éxito en todo el mundo. “Mujer” (“Kadın”), “Love Is In the Air” (“Sen Çal Kapımı”) y “Mi hija” (“Kızım”) son un ejemplo de ello. Y es que las producciones otomanas han sabido conquistar al público con sus historias de amor, drama, tragedia y superación; convirtiéndose en el género favorito de la pantalla chica.

Dos de las telenovelas que causaron mayor furor fueron “Mujer” y “Doctor Milagro”, ambas tienen miles de seguidores en todas partes del mundo, desde el Oriente Medio hasta América Latina. Además de gozar de mucho éxito, estas producciones se han caracterizado por tener a excelentes actores que han deslumbrado al público con su gran trabajo de interpretación.

El actor Onur Tuna, quien interpreta al doctor Ferman en “Doctor Milagro”, y Seray Kaya, la actriz que dio vida a Sirin en “Mujer”, trabajarán juntos en un nuevo proyecto televisivo llamado “Mahkum”. ¿De qué trata esta nueva serie? Aquí te contamos todos los detalles.

“MAHKUM”, LA NUEVA SERIE DE SERAY KAYA DE “MUJER” CON ONUR TUNA DE “DOCTOR MILAGRO”

“Mahkum” es la nueva serie turca que estará protagonizada por el actor Onur Tuna, quien se hizo conocido por interpretar al doctor Ferman en “Doctor Milagro”. Además, esta producción contará con la participación de la actriz Seray Kaya, quien dio vida a Sirin en “Mujer”.

Se están realizando todos los preparativos para la realización de “Mahkum”, la nueva serie producida por MF Yapim para el canal de Fox TV Prisoner / Mehkum. El proyecto estará dirigido por Volkan Kokatürk y contará con el guionista Usras Gunnes.

“Mahkum” es la adaptación turca del popular drama coreano “Innocent Defendant”. La nueva serie iniciará su rodaje muy pronto y los reconocidos actores Onur Tuna y Seray Kaya coincidirán en el set de grabación.

Según medios turcos, Onur Tuna interpretará a un fiscal llamado Agit Bulut. Él será el personaje principal de la historia. Mientras que su coprotagonista será Seray Kaya. Si bien no salieron a la luz detalles del rol que interpretará la actriz, sí se supo que será la compañera de Tuna en la serie escrita por Ugras Günes.

“Mahkum” es una serie de suspenso y crimen. La historia, basada en el drama coreano “Innocent Defendant”, narra la vida de un fiscal valiente que trabaja en la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl.

“Cuando se despierta un día mientras está en un caso importante, se encuentra encerrado en prisión. Tiene amnesia temporal y no puede recordar por qué está allí ya que perdió la memoria. El fiscal está acusado de asesinar a su esposa e hija, por lo que fue sentenciado a la pena de muerte. Ahora tiene que luchar para demostrar su inocencia”, se lee en la sinopsis oficial.

La telenovela aún no tiene fecha de estreno específica en Turquía y aguardan que allí sea emitida para después esperar la posibilidad de que llegue a otros países. Aunque no hay unn anuncia oficial, es probable que “Mahkum” se estrena en diciembre de este año o en enero del 2022.