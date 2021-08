Sirin, la villana de la telenovela turca “Mujer”, es una persona tóxica, con problemas psicológicos y una maldad desmedida. El hecho de que sea capaz de cualquier cosa -incluso negarse a salvarle la vida a su hermana- por lograr su objetivo, ha desatado pasiones: algunas la aman y otros la odian. Pero, ¿quién está detrás de este perturbado e intenso personaje de “Kadın”? Se trata de Seray Kaya, quien ahora goza de fama internacional, pero cuyo camino ha demandado mucho esfuerzo.

Seray Kaya es una hermosa de 30 años, cuyo camino al estrellato no ha sido nada fácil, pero su sacrificio ha dado frutos. A diferencia de su personaje de Sirin en “Mujer”, se define como una persona tranquila y hogareña.

“Me encanta estar en casa, a veces me paso todo el día escuchando música y jugando con mis tres perros: Pablo, Jack, Pied. También los llevo de campamento porque me gusta la naturaleza”, cuenta.

Seray está orgullosa de su trabajo en “Mujer”, que le ha dado numerosas satisfacciones y reconocimiento mundial. “Es el papel de mi vida”, dice.

¿CÓMO LLEGÓ A LA ACTUACIÓN SERAY KAYA?

La actriz turca Seray Kaya en una entrevista contó que su camino ha sido duro, que siempre ha sido una persona trabajadora. Empezó a trabajar para una peluquera a los 14 años y se quedó hasta los 22. Se desempeñaba maquilando a artistas y, aunque amaba lo que hacía, descubrió que le fascinaba la actuación. Por ello estudió durante cuatro años en el Centro Cultural Sadri Alışık, una escuela de teatro.

“Los fines de semana también asistía a cursos de actuación y me presentaba a audiciones. Estuve dos años hasta que me contrataron en la serie Huzur Sokagi, en 2012, y tuve que dejar mi trabajo”, contó Seray, quien considera que vice una historia de éxito. “He trabajado duro para llegar tan lejos y he sido recompensada. Me siento agradecida”, añadió.

Aunque le encanta maquillar, Seray Kaya suele ir al natural. “A veces maquillo a mis compañeros en las grabaciones y entonces me doy cuenta de que lo echo de menos. Tengo planes para lanzar mi propia marca de belleza, estoy esperando el momento adecuado”, añadió la actriz turca de 30 años.

Toda la ira de Sirin contra Bahar, demostrando que su odio es más fuerte que ella. (Foto: Fox Turquía)

¿CUÁL FUE EL PRIMER PERSONAJE DE ?

En 2014, participó en “Kocamın Ailesi” (“La familia de mi esposo”), donde interpretó a Miray durante 20 de los 57 episodios con los que cuenta.

En 2016 obtuvo su primer protagónico, en la serie “Gülümse Yeter”, donde interpretó a Gül, protagonizada por Erdal Özyağcılar , Aslı Bekiroğlu , Evrim Doğan y otros. Su papel Sirin, la villana en “Mujer” (“Kadın”) ha sido el empujón hacia una carrera de éxitos.

