Protagonizada por Özge Özpirinçci, “Mujer” se ha posicionado como uno de las telenovelas turcas con mayor éxito turcos transmitidos en España en los últimos años. Tal es así que su tercera temporada ha regreso por lo alto, manteniendo al público expectativo por lo que pasará en la historia.

Si eres fanático de “Kadın” (en su idioma original), sabrás que la tercera entrega de la telenovela transmitida en España ha desvelado el destino de Bahar, Sarp, Hatice y Arif tras el accidente de auto que sufrieron en la entrega anterior. La muerte de Hatice en los primeros episodios puso en vilo a los personajes más cercanos a ella, entre las que está su hija Sirin Sarikadi, interpreta por la actriz Seray Kaya.

En la ficción, sin embargo, Sirin se ha mostrado como una mujer tóxica, con problemas psicológicos y el personaje se muestra cada vez más perturbador. Es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. Tiene una fijación por Sarp Çeşmeli, su padrastro; y con Bahar, su media hermana, con quien no se lleva bien (por decir lo menos) al punto de negarse de salvarle la vida. Pero, ¿quién está detrás de este maléfico personaje de “Kadın”? conoce un poco más de la actriz turca.

QUIÉN ES SERAY KAYA, LA ACTRIZ QUE INTERPRETA A SIRIN EN “MUJER”

Seray Kaya dista mucho del personaje al que interpreta en “Mujer”. Nació el 4 de febrero de 1991 en Estambul, Turquía. Antes de convertirse en actriz, trabajó como maquilladora en un centro de belleza; aunque siempre tuvo claro que lo suyo eran las tablas. Por eso se formó en una escuela de teatro durante cuatro años. Su paso por el Centro Cultural Sadri Alışık dieron fruto.

Kaya comenzó su carrera como actriz en 2012, apareció en la serie “Huzur Sokağı” e interpretó al personaje de Rezzan. Sin embargo, sería dos años después que comenzaría a llamar la atención de todos. En 2014, participó en “Kocamın Ailesi” (“La familia de mi esposo”), donde interpretó a Miray durante 20 de los 57 episodios con los que cuenta.

En 2016 obtuvo su primer protagónico, en la serie “Gülümse Yeter”, donde interpretó a Gül, protagonizada por Erdal Özyağcılar , Aslı Bekiroğlu , Evrim Doğan y otros. Pero, sin duda alguna, su papel de villana en “Kadın” (“Mujer”) ha sido el empujón hacia una carrera de éxitos.

QUIÉN ES LA PAREJA DE SERAY KAYA

La actriz turca ha sabido mantener su vida personal lejos de los focos de las cámaras. Hace unos años, en 2017, mantuvo una relación con el jugador de básquet Birkan Batuk, una reconocida estrella de este deporte en Turquía. Sin embargo, a mediados de ese año la pareja le puso punto final a su romance.

Desde entonces se sabe poco de la vida sentimental de Seray Kaya; aunque, los últimos meses ha sido relacionada con Gökhan Alkan, un actor turco de 34 años, que sufre Síndrome de Asperger pero que no ha sido un impedido para desarrollar una excelente carrera en la actuación, como cantante y poeta. No obstante, ninguno de las dos estrellas ha confirmado la relación.

LO QUE PIENSA SERAY KAYA SOBRE SU PERSONAJE EN “MUJER”

En una entrevista para Diez Minutos, la actriz revela lo que sintió cuando le ofrecieron el papel de Sirin y qué es lo que más le gustó del personaje. Seray Kaya confiesa que le parecía un gran reto meterse en la piel de alguien con esa personalidad, pero que gracias a un trabajo de investigación que hizo por muchos años, logró hacerlo muy bien.

“En 2012 escribí una historia para un cortometraje sobre una niña esquizoide, que me llevó un gran trabajo de investigación, leí y vi muchas películas sobre el tema, hablé con médicos… El proyecto no salió y lamenté que mi esfuerzo se desperdiciara. No fue así, Sirin me estaba esperando y por fin cumplí mi sueño”, explicó la actriz.

FOTOS DE SERAY KAYA

La intérprete es amante de la moda y así lo muestra en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 685.000 seguidores. Kaya suele subir fotos con sus diferentes estilismos, imágenes de sus trabajos, fotografías con animales y algunas con su familia. Mira algunas aquí:

