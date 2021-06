La actriz mexicana Maite Perroni comenzaría una demanda en contra de Claudia Martín por difamación, de acuerdo al abogado Guillermo Pous, por un motivo que involucra a Andrés Tovar, exesposo de Martín. La relación entre las artistas está muy tensa, aunque ni la ex RBD ni la protagonista de “Fuego ardiente”, hasta el momento, se ha pronunciado sobre el tema.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué motivo terminó su relación con Koko Stambuk luego de siete años

En el programa Ventaneando, el letrado manifestó que Perroni se comunicó con él para ver qué pasos podría dar ante las declaraciones de Martín.

Agregó que esta decisión se daría por el severo daño que han causado las palabras de Claudia en contra de Maite en relación con el mencionado productor.

Actualmente tiene 38 años. (Foto: Maite Perroni / Instagram)

¿POR QUÉ MAITE PERRONI QUIERE DEMANDAR A CLAUDIA MARTÍN?

Pous indicó que Perroni está pesando en una acción legal porque Claudia Martín habría deslizado que ella fue la amante de su esposo.

“Inicio aclarando que no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental por lo cual no está impedida, de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie”, dijo el abogado.

Añadió que Tovar también había señalado que no estaba en una relación amorosa, a pesar de que permanecía casado.

“Por otra parte, el señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual jamás existió esta tercería como lo requiere hacer notar la señora Martín”, aclaró.

La cantante Maite Perroni vive un gran momento en el ámbito sentimental: el productor Koko Stambuk le pidió matrimonio a fines de 2019 (Foto: Instagram) null

MÁS INFORMACIÓN: Maite Perroni y la vez que se convirtió en una novia fugitiva