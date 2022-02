A lo largo de los últimos meses se acrecentaron los rumores de que, pese a ser primas, Majo y Ángela Aguilar tenían una fuerte rivalidad por las carreras musicales que ambas están forjando en el regional mexicano. Además, también se les ha estado comparando mucho, lo cual podría haber sido un tanto incómodo para ellas.

Majo Aguilar, en una reciente entrevista con el programa “Ventaneando”, ha hablado nuevamente al respecto y ha fijado su posición sobre esas habladurías que la gente ha inventado pues, según ella es totalmente falso debido a que, como familia, todos se quieren mucho y se respetan en las carreras que están llevando.

Del mismo modo, habló sobre esas comparaciones, revelando que, de alguna u otra forma, es algo que la ha afectado y que siempre tiene que aclarar cosas sobre el mismo tema.

Las primas se han encargado de desmentir todos los rumores sobre su supuesta rivalidad musical. (Foto: Ángela Aguilar / Majo Aguilar / Instagram)

¿QUÉ OPINA MAJO AGUILAR SOBRE LAS COMPARACIONES CON ÁNGELA?

Con la mayor sinceridad posible en el programa de televisión ya mencionado, la joven de 27 años reconoció que todos los rumores y las comparaciones es algo que la ha cansado y que no tienen pies ni cabeza. También dejó en claro que esto no se trata de una competencia y que hay espacio para ambas.

“Es muy desgastante (las comparaciones y rumores). Yo soy muy sensible y quiero mucho a mi familia. Hablando la neta, las dos cabemos. Esto no son las Olimpiadas, no es que una tenga que ganar”, fueron algunas de sus palabras.

Así mismo afirmó que le gusta mucho que dos chicas estén incursionando en el regional mexicano, un género que por lo general ha estado ocupado por hombres y por bandas masculinas en los últimos tiempos.

“Yo veo que es padre que dos chicas estén en el regional mexicano y que ambas sean familia”, señaló.

MAJO Y ÁNGELA AGUILAR COMPITEN EN LA MISMA CATEGORÍA EN LOS PREMIOS LO NUESTRO 2022

Las primas Aguilar lucharán entre sí para ganar el ansiado galardón como artistas revelación femenina de los Premios Lo Nuestro, pero no son las únicas nominadas, ya que en dicha categoría también participan otras mujeres como Elena Rose, Evaluna Montaner, Kali Uchis, La Ross María, María Becerra, The Change, VF7, Yendry.

Para definir a los ganadores de los Premios Lo Nuestro 2022 la gente jugará un papel muy importante pues serán ellos los encargados de elegir a sus favoritos mediante unas votaciones que se realizarán en la página web del evento, el cual está programado para realizarse este 24 de febrero en el FTX Arena de Miami y que será transmitido por Univision.