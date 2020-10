En el años 2000, la actriz Manuela Imaz se encontraba en la cima del éxito, ya que apareció en varias telenovelas exitosas de esa época y era una gran villana. No cabe duda que su gran talento la convirtió en una promesa para el mundo de los melodramas, sin embargo en 2012 decidió alejarse de la actuación.

Tras más de una década de trabajo ininterrumpido en el mundo de las telenovelas con participaciones en exitosos melodramas como Amigas y rivales (2001), Las vías del amor (2002), Apuesta por un amor (2004), Al diablo con los guapos (2007) y Sortilegio (2009), entre otros, Manuela tomó la decisión de poner un alto a su carrera para dedicarse a su familia.

Luego de ocho años de ausencia y dedicarse al cuidado de sus pequeños, la actriz ha dicho que es momento de regresar al trabajo, ya que sus hijos están más grandes y pueden quedarse con su abuela o su padre mientras ella se dedica a grabar.

“Estoy empezando a hacer casting. Después de haber estado volcada en criar a estos enanos y ya hoy que tienen 7, 6 y 17 años ya puedo empezar a salir a grabar y que mi mamá me ayude o que mi marido me ayude. Ya están más en edad también ellos de entender”, explicó la actriz en una entrevista con la revista People en español.

La actriz mexicana se encuentra entusiasmada con su regreso a la televisión (Foto: Televisa)

Aunque no descarta volver a participar en una telenovela, la actriz no oculta su deseo de tener la oportunidad en su vuelta al set de grabación de poder hacer algo distinto.

“Me imagino un proyecto que sea un reto diferente, que sea un proyecto bien pensado, que sea verosímil. Eso es lo que quiero, quiero algo más real”, cuenta. “El melodrama es el melodrama y siempre me ha gustado y no me quiero olvidar de él ni me da vergüenza decir que hice melodrama porque de eso viví y eso fue lo que a mí me hizo amar la actuación, pero tengo ganas de probar algo que no sea melodrama, de probar un formato diferente”.

La actriz estuvo alejada de la actuación por ocho años (Foto: Televisa)

