Las telenovelas turcas son un éxito en todo el mundo. En España gozan de mucha popularidad y tienen miles de fanáticos. Es por ello que Nova ofrece una gran variedad de producciones otomanas como “Elif”, “Paramparça” y “Las mil y una noches”, que son un furor de sintonía.

MÁS INFORMACIÓN: Horario del 24 al 28 de enero de las telenovelas de Nova

Desde que traspasaron las fronteras de su país, las telenovelas turcas se han convertido en las favoritas del público. “Love Is in the air”, “Mi hija”, “Mujer” y “Madre”, son prueba de ello, producciones que han dejado huella en el país ibérico y que tienen miles de fans.

De la misma manera ocurre con las ficciones latinas, en especial con las mexicanas, que son sinónimo de éxito en la pantalla chica. Por este motivo, Nova es el canal de televisión que ofrece varias opciones de ambos géneros. Revisa aquí el horario completo de esta semana, del 31 de enero al 4 de febrero.

MÁS INFORMACIÓN: Horario del 17 al 21 de enero de las telenovelas de Nova

“Paramparca” (“Vidas cruzadas”) es una serie turca ambientada en los años 60 y basada en hechos reales. (Foto: Green Yapım)

HORARIO DE LAS TELENOVELAS DE NOVA

“Las mil y una noches” | 11:25 horas

Onur Aksal, el dueño de la importante constructora Binyapi, se enamora de la arquitecta Sherezade, quien trabaja en su compañía. La protagonista tiene una dura historia, pues perdió a su esposo en un accidente y ahora ella se encarga de cuidar sola a su hijo Kaan, que ha sido diagnosticado con leucemia.

“Muchacha italiana viene a casarse” | 12:30 horas

Es una telenovela mexicana producida por Pedro Damián para Televisa, entre 2014 y 2015. Es una adaptación de la telenovela argentina homónima de 1969, que ya había sido adaptada en México con el mismo título en 1971.

“Elif” | 10:35 horas | 15:00 horas

Melek se enamora de Kenan, el hijo favorito de la familia para la que trabajaba. Pero la madre de Kenan la rechaza y la envía lejos a pesar de estar embarazada. La hija de ambos, Elif, nace mientras su padre se casa con otra mujer.

Elif es una serie de televisión turca de 2014, producida por Green Yapım y emitida por Kanal 7. (Foto: Green Yapım)

“Destilando amor” | 16:30 horas

Teresa Hernández es conocida como “Gaviota”, una jornalera de campo que viaja por el país con su madre Clara, trabajando en las haciendas recolectando las cosechas. Cada año regresan a San Juan, a la hacienda ‘La Montalveña’, propiedad de don Amador, un poderoso productor de tequila con quien iniciaría un idilio que, para muchos, será imposible.

“Vencer el desamor” | 18:00 horas

“Vencer el desamor” es una telenovela producida por Rosy Ocampo para Televisa entre 2020 y 2021, siendo la segunda entrega de la franquicia Vencer. Se estrenó por Las Estrellas el 12 de octubre de 2020 en sustitución de La mexicana y el güero, y finalizó el 19 de febrero de 2021.

“Amarte así, Frijolito” | 19:00 horas

“Amarte así” (también conocida como “Amarte así, Frijolito” o simplemente como “Frijolito”) fue una exitosa telenovela de la cadena Telemundo emitida en el año 2005 protagonizada por Litzy y Mauricio Ochmann, junto con Alejandro Felipe Flores.

Es una historia de rencor y amor de una muchacha que cree que ella fue violada con ayuda de drogas por el padre de su hijo.

La telenovela está protagonizada por Litzy y Mauricio Ochmann, junto con Alejandro Felipe Flores. (Foto: Telemundo)

“Marido en alquiler” | 19:45 horas

“Marido en alquiler” es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios, para Telemundo en colaboración de Rede Globo. Es una adaptación de la telenovela brasileña de 2011 titulada Fina estampa, creación original del brasileño Aguinaldo Silva.

“Mar de amores” | 20:15 horas

Ali está casado con Cemile, con quien tiene cuatro hijos. Él es un capitán de barco que pasa largos tiempos en alta mar. Después de uno de sus viajes, accidentalmente Cemile encuentra una carta en la que descubre que su marido tiene una relación con Caroline una joven holandesa. Esta noticia destruye a Cemile, pero ella quiere seguir con su matrimonio.

“Paramparca” (“Vidas cruzadas”) | 21:30 horas

“Vidas cruzadas” nos narra la historia de dos niñas que nacieron en el mismo hospital, pero por un error fueron intercambiadas y entregadas a familias diferentes. Esto sucedió hace quince años cuando Gulseren, una humilde joven ingresó de urgencias para dar a luz, al mismo tiempo que una mujer adinerada estaba en parto y trayendo al mundo a una bebé.