Para nadie es un secreto que Marco Zunino brilla con luz propia. El actor que en 2012 protagonizó Chicago en Broadway ha ido construyendo una impecable carrera que no deja de sorprender. Entre sus más recientes logros se encuentra su participación en la serie de Televisa ‘Juntos, El corazón nunca se equivoca’ donde no solo cumplió el sueño de actuar en una producción de tan importante televisora, sino que le permitió trabajar con actrices mexicanas que siempre admiró como Laura Flores y Helena Rojo. En #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio, el actor revela que la propuesta llegó cuando ya había perdido la esperanza de cumplir este inalcanzable sueño.

Todo un desafío. Tras las escenas que podemos ver de Marco Zunino en la serie de Televisa, existe un prolongado tiempo de espera. “Cuando era chico sí soñaba con entrar a Televisa en algún momento”, cuenta el talentoso actor. Sin embargo, si alguien se lo hubiese preguntado hace algunos años, habría descartado la posibilidad. “En un momento de mi vida pensaba: ya no me interesa, o sea, sí me gustaría, pero ya no me quita el sueño estar en Televisa”, diría sin saber que unos años más tarde llegaría su gran momento.

Marco Zunino y Laura Flores en Televisa.

Este pesimismo también lo abordó en su anhelo de actuar en Broadway. Antes de convertirse en el primer latino en protagonizar Chicago sintió que no existía oportunidad para él. “Yo iba a Broadway y decía: nunca voy a estar en Broadway”. Y aunque suene drástico, Zunino considera que su fórmula de descartar sueños le sirvió para seguir esforzándose en mejorar su trabajo. “Está bien tener metas, pero lo importante es estar preparado y a veces uno se olvida, te concentras demasiado en lo que quieres llegar en lugar de cultivarte a ti mismo”, afirma.

En la telenovela ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’ el actor peruano interpreta a un profesor muy cercano a la familia de uno de los protagonistas. La disruptiva novela es la primera en centrar la historia en torno a una pareja de adolescentes gay. Al recordado ‘Cosito’ le parece muy positiva la incursión en la diversidad sexual que hace, por primera vez, Televisa y Univisión. Además, se ha encontrado en el reparto con colegas que admiraba desde años atrás. Como el caso de Laura Flores, quien es su pareja sentimental en la ficción. “A mí me encantaba siempre Laura Flores. Lo curioso es que en el Perú no era tan famosa como otras personas (…) Cuando me dijeron: vas a ser pareja de Laura, pensé que ojalá fuera buena onda y es súper buena onda”, señala. Otras integrantes del elenco son Nuria Bages, Helena Rojo y Silvia Pinal.

En los divertidos juegos de #Dilo, el actor sorprendió al recrear en el Impro en ABC una ruptura amorosa junto a Jannina Bejarano, conductora del programa. La parodia puso en aprietos al actor desafiándolo a empezar las letras de sus oraciones siguiendo el orden de las letras del abecedario.

Mira la entrevista completa de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio